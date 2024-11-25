Экономист назвал темпы роста зарплат россиян справедливыми

«Вопрос справедливости оплаты труда является многоаспектным, так как на него влияет большое количество факторов, включая сферу деятельности, конкретные компетенции, объем занятости, стаж работы. Поэтому справедливый размер зарплаты для каждого будет свой. Если мы оттолкнемся от темпа роста средней заработной платы в 2025 году в сравнении с 2024 годом, то он составит 113,2%. При этом инфляция прогнозируется на уровне 7,3%. Соответственно, мы можем сказать о справедливом росте заработных плат в 2025 году в среднем по экономике», — отметил эксперт.