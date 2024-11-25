«Дальневосточный минтай» стал зарегистрированным товарным знаком

«Мы понимаем, что для кратного увеличения спроса внутри страны недостаточно рекламы. Важно расширять действующие каналы сбыта и создавать новые. В связи с этим АДМ усилила взаимодействие с розницей и сегментом HoReCa (гостинично-ресторанным бизнесом — прим. ТАСС). Так, в сентябре в рамках международного рыбопромышленного форума АДМ подписала соглашение с одной из крупнейших федеральных розничных сетей — “Перекресток”, — добавил Буглак, разъяснив, что целью сотрудничества является совместное развитие рынка рыбопродукции, в том числе за счет расширения ассортимента и повышения доступности продукции для россиян.