«Дальневосточный минтай» стал зарегистрированным товарным знаком

«В сентябре 2023 года АДМ запустила первую в стране программу продвижения рыбной категории — “Дальневосточный минтай”. Сразу же мы подали заявку на регистрацию нового товарного знака. Около года потребовалось на прохождение государственной процедуры», — рассказал Буглак, напомнив, что АДМ создала бренд «с нуля», этому предшествовала большая работа по анализу рынка и предпочтений аудитории, разработка концепции и визуальной составляющей бренда.
Целью работы является повышение спроса на минтай внутри страны за счет изменения имиджа этой рыбы в глазах потребителей. В пресс-службе АДМ сообщили, что за год действия программы благодаря спланированной маркетинговой и PR-стратегии о дальневосточном минтае узнало свыше 68 млн человек. Основной охват был получен через социальные сети — как собственные сообщества «Дальневосточного минтая», так и в партнерстве с известными блогерами и лидерами общественного мнения.
«В результате комплексной работы в первом полугодии 2024 года поставки сырца на российский рынок выросли до 35% от вылова. В натуральном выражении речь идет о 203 тыс. тонн различной продукции из минтая. Это рекордный показатель», — обозначили в пресс-службе.
Популяризация минтая
В 2024 году ассоциация сделала упор на дегустационные активности, которые позволяют на деле доказать потребителям, что минтай не только доступная по цене, но и вкусная, и универсальная в приготовлении рыба. Для этого ассоциация активно участвовала в крупных фестивалях и выставках по всей стране.
«Мы понимаем, что для кратного увеличения спроса внутри страны недостаточно рекламы. Важно расширять действующие каналы сбыта и создавать новые. В связи с этим АДМ усилила взаимодействие с розницей и сегментом HoReCa (гостинично-ресторанным бизнесом — прим. ТАСС). Так, в сентябре в рамках международного рыбопромышленного форума АДМ подписала соглашение с одной из крупнейших федеральных розничных сетей — “Перекресток”, — добавил Буглак, разъяснив, что целью сотрудничества является совместное развитие рынка рыбопродукции, в том числе за счет расширения ассортимента и повышения доступности продукции для россиян.
Спрос на рыбу
В сентябре АДМ подведены итоги масштабного опроса шеф-поваров и бренд-шефов ресторанов по всей России, целью которого было изучение спроса на рыбу в ресторанном сегменте внутреннего рынка. Исследование показало, что рыба входит в 98% меню. Но по количеству позиций в меню на рыбу приходится всего 10%, что говорит о высоком потенциале интеграции в меню блюд из минтая.
АДМ активно работает над разработкой интересных рецептов и укреплением сотрудничества с поварами, чтобы в меню заведений входило больше блюд из минтая. В том числе этому способствует партнерство с крупнейшей профильной ассоциацией ChefTeam.