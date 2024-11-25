Дачникам рассказали, за что можно получить штраф зимой

Так, Мария Спиридонова, управляющий партнер «Легес Бюро», предупредила, что закапывать в снег мусор не стоит — это грозит дачникам штрафом в размере 2 — 15 тысяч рублей от Роспотребнадзора, Россельхознадзора или органа, осуществляющего государственный пожарный надзор.
По ее словам, за сбрасывание снега на дороги возможен штраф от ГИБДД в размере 5 — 10 тысяч рублей, а за сбрасывание на участок соседей — 100 — 300 тысяч рублей. Кроме того, нельзя греть двигатель автомобиля больше, чем 5 минут — за это ГИБДД оштрафует на сумму от 500 рублей до 1,5 тысячи рублей.
Евгения Пешкова, партнер адвокатского бюро BGMP, рассказала, что дачники рискуют нарушить закон, запуская фейерверки. По ее словам, на использование пиротехники четвертого и пятого классов необходимо специальное разрешение от местных властей.
«При выборе места для запуска фейерверков на дачном участке необходимо обеспечить безопасное расстояние до зданий, деревьев и других объектов, которое зависит от класса пиротехнического изделия и указано в инструкции производителя. Нарушение правил использования пиротехники карается штрафом от 5 тысяч до 15 тысяч рублей, который выносит государственный пожарный надзор», — предупредила Евгения Пешкова.
Она также отметила, что, согласно закону, запрещено оставлять горящие печи без присмотра, применять для их розжига непредназначенное для этого топливо, горючие жидкости, эксплуатировать неисправные печи или трубы с прогарами. Штраф за такие нарушения составит от 2 до 3 тысяч рублей.
Мария Спиридонова, в свою очередь, подчеркнула, что разведение костра на даче грозит штрафом в размере 5 — 15 тысяч рублей. Чтобы избежать наказания, отметила она, для разведения огня необходимо выкопать яму глубиной от 0,3 метра и диаметром не менее 1 метра, установив туда металлическую емкость с устойчивым дном и предусмотрев рядом средства пожаротушения — воду и песок.
Кроме того, Мария Спиридонова предупредила, что оштрафовать могут и за запуск дронов. Беспилотник тяжелее 150 граммов должен быть зарегистрирован, им нельзя управлять лицам до 14 лет. Для дрона, который весит более 30 килограммов, пролетает над особыми зонами, запускается на высоту более 150 метров, необходимо разрешение с подачей плана полета в Единую систему организации воздушного движения России. Штраф за нарушения составит 1,5 — 2 тысячи рублей.
«Данная информация носит исключительно информационный (ознакомительный) характер и не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией».