Дачникам рассказали, за что можно получить штраф зимой

По ее словам, за сбрасывание снега на дороги возможен штраф от ГИБДД в размере 5 — 10 тысяч рублей, а за сбрасывание на участок соседей — 100 — 300 тысяч рублей. Кроме того, нельзя греть двигатель автомобиля больше, чем 5 минут — за это ГИБДД оштрафует на сумму от 500 рублей до 1,5 тысячи рублей.