Чистая прибыль Мосбиржи в третьем квартале увеличилась на 61%

Чистая прибыль Мосбиржи (MOEX: MOEX) в третьем квартале 2024 года по МСФО выросла на 61,3% в годовом выражении, до 23,03 млрд руб. Комиссионные доходы торговой площадки по сравнению с июлем сентябрем прошлого года увеличились на 3,5%, до 14,86 млрд руб.