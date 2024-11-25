ЦБ изучит создание специального приложения для цифрового рубля

Создание единого приложения решает лишь часть проблем, связанных с подключением банков к проекту цифрового рубля, так как банкам все равно потребуется выделять средства и ресурсы для интеграции с этим приложением, отмечает Алексей Войлуков, независимый эксперт и профессор бизнес-практик по цифровым финансам в Президентской академии.