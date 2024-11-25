ЦБ изучит создание специального приложения для цифрового рубля

По данным «Ведомостей», информация была изложена в официальном ответе, направленном от имени первого заместителя председателя Ольги Скоробогатовой, на инициативы, предложенные Ассоциацией банков России (АБР), касающиеся уменьшения затрат, связанных с внедрением новой формы национальной валюты.
В начале октября АБР сообщила регулятору в своем письме, что средние и малые банки обеспокоены значительными затратами, связанными с необходимостью адаптации инфраструктуры для использования цифрового рубля. Согласно коммерческим предложениям от разработчиков программного обеспечения, реализация такого проекта для банка оценивается в 85−150 миллионов рублей, по оценкам АБР.
Поскольку внедрение цифрового рубля планируется сделать обязательным для всех банков, средние и малые учреждения окажутся перед лицом расходов, которые «несоизмеримы с масштабом их бизнеса», как указано в письме.
Создание единого приложения решает лишь часть проблем, связанных с подключением банков к проекту цифрового рубля, так как банкам все равно потребуется выделять средства и ресурсы для интеграции с этим приложением, отмечает Алексей Войлуков, независимый эксперт и профессор бизнес-практик по цифровым финансам в Президентской академии.
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