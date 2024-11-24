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Вторичное жилье находит стабильность. Стоимость недвижимости медленно растет

На рынке вторичного жилья сохраняется сдержанный рост цен. За месяц квартиры на крупнейших региональных рынках подорожали на 0,4%. Это продиктовано восстановлением покупательской активности. Потребители адаптируются к новым условиям и вкладывают сбережения в недвижимость. Под давлением растущего срока экспозиции собственники все же могут перейти к снижению цен, но динамика окажется мягкой.

Источник: Freepik

Средняя стоимость вторичной недвижимости на 18 крупнейших региональных рынках (16 городов-миллионников, Московская и Ленинградская области) России в ноябре составила 147,1 тыс. руб. за 1 кв. м, увеличившись на 0,4% за месяц, подсчитали в «ЦИАН. Аналитике». В октябре динамика была менее выраженная: средний показатель за 30 дней вырос всего на 0,2%.

В «Авито Недвижимости» отмечают, что стоимость вторичного жилья в городах-миллионниках за месяц существенно не изменилась. Квартира, по данным аналитиков, сейчас стоит в среднем 7,5 млн руб.

В «Этажах» зафиксировали снижение средней цены предложения в России в целом на 0,2% за месяц, до 123 тыс. руб. за 1 кв. м.

Самый выраженный рост цен за месяц в «ЦИАН. Аналитике» заметили в Уфе. Вторичное предложение подорожало на 1,5%, до 125 тыс. руб. за 1 кв. м. В Казани и Перми прирост составил 1,4%, до 187,9 тыс. руб. и 108,9 тыс. руб. за 1 кв. м соответственно. В «Этажах» отметили увеличение среднего показателя в Волгограде на 1,3% за месяц, до 91,9 тыс. руб. за 1 кв. м. Хотя в Омске, по данным аналитиков, значение снизилось на 0,5%, до 108,3 тыс. руб. за 1 кв. м. В Санкт-Петербурге стоимость вторички выросла на 0,5% за месяц, до 222,6 тыс. руб. за 1 кв. м, добавляют в «ЦИАН. Аналитике».

В Москве, согласно «ЦИАН. Аналитике», вторичная недвижимость сейчас стоит в среднем 338,8 тыс. руб. за 1 кв. м. За месяц показатель не изменился.

Но сигналов для снижения цен не прослеживается — это во многом обусловлено инфляцией и неготовностью продавцов пересматривать стоимость лотов, констатирует директор вторичного направления «Инком-Недвижимости» Сергей Шлома. Он отмечает, что средний размер скидки также остается небольшим — 3−6%. Эксперт отмечает активизацию спроса за счет адаптации к новой конъюнктуре и переориентации части покупателей новостроек на готовое жилье.

Тенденция характерна для рынка вторичной недвижимости в целом. Руководитель «ЦИАН. Аналитики» Алексей Попов говорит, что количество просмотров объявлений за месяц выросло на 7%. Директор «Этажей» Ильдар Хусаинов отмечает, что 69−73% сделок на вторичном рынке в зависимости от региона сейчас проходят за наличный расчет. Нередко их заключают покупатели, переводящие сбережения в недвижимость, чтобы избежать инфляции, говорит он.

Из-за сохранения спроса и отказа части собственников от реализации лотов предложение не накапливается. Количество лотов в экспозиции за месяц сократилось на 6%, замечает господин Попов.

Изменение структуры предложения, по его мнению, влияет на средние цены. Эксперт не исключает, что при сохранении всех лотов удалось бы зафиксировать снижение средних цен. В «Авито Недвижимости» заметили сокращение объема предложения на 3% за месяц. «Некоторые собственники выбирают сдавать жилье в долгосрочную аренду вместо его продажи», — говорит управляющий директор вторичного и загородного направлений «Авито Недвижимости» Сергей Ерёмкин.

Но продавцы все же чаще прибегают к скидкам как инструменту стимулирования продаж, замечает Алексей Попов. Ильдар Хусаинов говорит, что за последние полгода средние сроки продажи жилья на рынке выросли в полтора раза. «Все стараются найти варианты с максимальными скидками», — говорит он.

Сергей Шлома считает, что ситуация на вторичном рынке будет оставаться стабильной: существенных колебаний спроса и цен эксперт не ждет. Алексей Попов не исключает, что под давлением фундаментальных факторов — роста срока экспозиции и сокращения доступности жилья — стоимость вторички все же начнет медленно снижаться. Господин Хусаинов тоже рассчитывает на сокращение средних цен, хотя и предполагает, что динамика будет очень сдержанной. В то же время на рынке может формироваться отложенный спрос, говорит господин Ерёмкин.