Вторичное жилье находит стабильность. Стоимость недвижимости медленно растет

Самый выраженный рост цен за месяц в «ЦИАН. Аналитике» заметили в Уфе. Вторичное предложение подорожало на 1,5%, до 125 тыс. руб. за 1 кв. м. В Казани и Перми прирост составил 1,4%, до 187,9 тыс. руб. и 108,9 тыс. руб. за 1 кв. м соответственно. В «Этажах» отметили увеличение среднего показателя в Волгограде на 1,3% за месяц, до 91,9 тыс. руб. за 1 кв. м. Хотя в Омске, по данным аналитиков, значение снизилось на 0,5%, до 108,3 тыс. руб. за 1 кв. м. В Санкт-Петербурге стоимость вторички выросла на 0,5% за месяц, до 222,6 тыс. руб. за 1 кв. м, добавляют в «ЦИАН. Аналитике».