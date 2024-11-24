Стало известно, сколько россияне тратят на домашних животных

Половина опрошенных тратят на питомцев от 1 до 5 тыс. рублей ежемесячно. Еще 14% рассказали, что их расходы на домашних животных составляют от 5 до 10 тыс. рублей в месяц.
Лишь 4% респондентов готовы тратить на своих питомцев более 10 тыс. рублей каждый месяц, а 12% владельцев признались, что не отслеживают эти траты.
При этом у 49% респондентов траты на домашних животных увеличились за последний год. Не заметили изменений в стоимости содержания 31% опрошенных, а еще 4% стали тратить меньше.
Чаще всего россияне держат дома кошек — они есть у 77% участников исследования. На втором месте оказались собаки (44%). Далее с большим отрывом идут менее распространенные животные: птицы, грызуны, рыбки и рептилии.
За последние два года в России подскочил спрос на котонянь. Число открытых вакансий выросло на 57%.