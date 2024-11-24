Руденко анонсировал расширение сети прямых рейсов в странах Азии

МОСКВА, 24 ноября. /ТАСС/. Россия будет расширять сеть прямых рейсов и внедрение платежной системы «Мир» в азиатских странах. Об этом заявил в интервью ТАСС заместитель министра иностранных дел РФ Андрей Руденко.
Высокопоставленный дипломат, отвечая на вопрос о перспективах увеличения числа авиарейсов, отметил, что РФ «считает востребованным расширение маршрутной сети на государства региона [Азии]». «Уверены, что подключение партнеров к нашей платежной системе “Мир” сделало бы пребывание российских туристов за рубежом еще более комфортным», — подчеркнул Руденко.
По словам замминистра, сейчас российские авиакомпании осуществляют прямые рейсы во Вьетнам, Индонезию и Таиланд, «что способствует росту туристического потока в эти страны».