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Руденко анонсировал расширение сети прямых рейсов в странах Азии

Кроме того, в этих государствах планируется внедрять платежную систему «Мир», так как это сделает пребывание российских туристов там более комфортным, отметил замглавы МИД РФ.

Источник: Агентство «Москва»

МОСКВА, 24 ноября. /ТАСС/. Россия будет расширять сеть прямых рейсов и внедрение платежной системы «Мир» в азиатских странах. Об этом заявил в интервью ТАСС заместитель министра иностранных дел РФ Андрей Руденко.

Высокопоставленный дипломат, отвечая на вопрос о перспективах увеличения числа авиарейсов, отметил, что РФ «считает востребованным расширение маршрутной сети на государства региона [Азии]». «Уверены, что подключение партнеров к нашей платежной системе “Мир” сделало бы пребывание российских туристов за рубежом еще более комфортным», — подчеркнул Руденко.

По словам замминистра, сейчас российские авиакомпании осуществляют прямые рейсы во Вьетнам, Индонезию и Таиланд, «что способствует росту туристического потока в эти страны».