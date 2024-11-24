Правительство выделило для ЛНР более 1 млрд рублей

Решение о дополнительной поддержке ЛНР было принято на заседании правительства 21 ноября. В конце октября правительство подготовило около 900 поправок к проекту федерального бюджета на 2025−2027 годы. Общий объем перераспределения составит около 7 трлн руб. Средства планируют использовать в том числе для программ развития ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей, Крыма и Севастополя, а также Дальнего Востока и Арктики.