«Макдональдс» на фоне инфляции в США обновляет меню, чтобы вернуть посетителей

В последнее время дела у «Макдональдс» в США идут не очень хорошо. Руководство компании фиксирует постоянное снижение выручки уже несколько кварталов подряд. Продовольственная инфляция в Соединенных Штатах непосредственным образом сказалась на стоимости бургеров и картошки в ресторанах сети. За последние пять лет цены в меню выросли в среднем на 40 процентов. Это сделало поход в «Макдональдс» для простых американцев в определенной степени роскошью.