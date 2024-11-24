«Макдональдс» на фоне инфляции в США обновляет меню, чтобы вернуть посетителей

Главной позицией в новом меню станет комплексный обед за пять долларов, который уже полюбился посетителям американских ресторанов. Он включает в себя бургер, напиток, картошку и наггетсы с соусом. Основным же нововведением станет акция «Возьми одну позицию и добавь еще одну за 1 доллар», которая будет распространяться как на основное меню, так и на завтраки.
«Когда дело доходит до ценности, мы знаем, что универсального решения не существует. Мы тесно сотрудничали с нашими партнерами по созданию новой платформы, которая позволит нашим клиентам определять ценность на их собственных условиях», — сказал Джо Эрлингер, глава американского филиала компании.
В последнее время дела у «Макдональдс» в США идут не очень хорошо. Руководство компании фиксирует постоянное снижение выручки уже несколько кварталов подряд. Продовольственная инфляция в Соединенных Штатах непосредственным образом сказалась на стоимости бургеров и картошки в ресторанах сети. За последние пять лет цены в меню выросли в среднем на 40 процентов. Это сделало поход в «Макдональдс» для простых американцев в определенной степени роскошью.
Серьезный удар по имиджу корпорации нанес скандал со вспышкой кишечной палочки в американских ресторанах сети. В конце октября бургерами здесь отравились более ста человек, один скончался. На преодоление этого кризиса руководство компании в США выделило 100 миллионов долларов.
В мае 2022 года «Макдональдс» объявил о своем уходе из России из-за санкций.