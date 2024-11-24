Каким будет курс рубля на неделе с 25 ноября по 1 декабря 2024: прогноз эксперта

На уходящей неделе рубль обновил очередной минимум, достигнув отметки 103 рубля за доллар США, отметила Наталия Пырьева.
«Значительное укрепление доллара на мировой арене стало локальным катализатором этого ослабления». — добавила она.
Однако фундаментальная причина кроется в дефиците валютной ликвидности, обусловленном сокращением экспортной выручки — в первую очередь, из-за неблагоприятной конъюнктуры на нефтяном рынке — и одновременным ростом импорта, усиливающимся традиционно перед новогодними праздниками.
«Тем не менее, мы ожидаем замедления текущего тренда на ослабление рубля на следующей неделе», — прогнозирует аналитик.
Наступление налогового периода в конце месяца традиционно стимулирует экспортеров к продаже валюты для уплаты налогов в рублях.
«В связи с этим, мы ожидаем движение рубля к уровню локальной поддержки в районе 98 рублей за доллар США», — резюмировала она.
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