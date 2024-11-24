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Каким будет курс рубля на неделе с 25 ноября по 1 декабря 2024: прогноз эксперта

Что будет на следующей неделе с курсом валют? Какие факторы будут в пользу рублю, а какие — давить на него, Финансам Mail рассказала Наталия Пырьева, ведущий аналитик «Цифра брокер».

Наталия Пырьева
ведущий аналитик «Цифра брокер»
Источник: Reuters

На уходящей неделе рубль обновил очередной минимум, достигнув отметки 103 рубля за доллар США, отметила Наталия Пырьева.

«Значительное укрепление доллара на мировой арене стало локальным катализатором этого ослабления». — добавила она.

Однако фундаментальная причина кроется в дефиците валютной ликвидности, обусловленном сокращением экспортной выручки — в первую очередь, из-за неблагоприятной конъюнктуры на нефтяном рынке — и одновременным ростом импорта, усиливающимся традиционно перед новогодними праздниками.

«Тем не менее, мы ожидаем замедления текущего тренда на ослабление рубля на следующей неделе», — прогнозирует аналитик.

Наступление налогового периода в конце месяца традиционно стимулирует экспортеров к продаже валюты для уплаты налогов в рублях.

«В связи с этим, мы ожидаем движение рубля к уровню локальной поддержки в районе 98 рублей за доллар США», — резюмировала она.

«Данная информация носит исключительно информационный (ознакомительный) характер и не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией»