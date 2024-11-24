Юрист перечислила, когда гражданин не обязан платить по долгам за ЖКУ

Суд может освободить от обязанности уплаты неустойки за ЖКУ, если задолженность образовалась более 3 лет назад. Это, по словам Асабиной, не значит, что долги «списываются» с граждан автоматически. Об истечении срока исковой давности должнику следует заявить в судебном процессе, возбужденном в отношении него управляющей компанией (ТСЖ). Иначе и долг, и пени будут взысканы в полном объеме, объясняет эксперт.