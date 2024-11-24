Юрист перечислила, когда гражданин не обязан платить по долгам за ЖКУ

По ее словам, пени не начисляются, если задолженность за ЖКУ составляет менее 30 дней. Санкции применяются только начиная с 31 дня.
«Также запрещено требовать уплаты пени за ЖКУ с военнослужащих граждан. На них не распространяются и ограничения, связанные с приостановлением предоставления коммунальных услуг в случае их несвоевременной оплаты», — сказала юрист.
Суд может освободить от обязанности уплаты неустойки за ЖКУ, если задолженность образовалась более 3 лет назад. Это, по словам Асабиной, не значит, что долги «списываются» с граждан автоматически. Об истечении срока исковой давности должнику следует заявить в судебном процессе, возбужденном в отношении него управляющей компанией (ТСЖ). Иначе и долг, и пени будут взысканы в полном объеме, объясняет эксперт.
«Списать» пени иногда можно путем оплаты основной задолженности. Такие акции проводят управляющие организации (ТСЖ), ресурсоснабжающие компании, а также фонды капитального ремонта. Как правило, они бывают приурочены к окончанию календарного года.
Гражданам стоит понять, что главная опасность неуплаты ЖКУ вовремя заключается не в начислении пени и даже не во взыскании долгов в судебном порядке и дальнейшим знакомством с приставами. Накопление большой задолженности среди жильцов, в первую очередь, угрожает состоянию всего многоквартирного дома.
«Когда деньги не собираются в полном объеме, у управляющей компании (ТСЖ) не хватает средств на качественный ремонт и уборку подъездов и придомовой территории. В результате страдают и должники, и их законопослушные соседи», — заключила Анастасия Асабина.
«Данная информация носит исключительно информационный (ознакомительный) характер и не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией».