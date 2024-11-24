Россиянам объяснили, как платить по карте за рубежом

Подобные услуги можно получить и дистанционно, при помощи посредников, являющихся гражданами выбранной страны. Именно они будут посещать офис для оформления карты. При этом на них придется выписать нотариально заверенную доверенность. То есть посредник, по сути, получит ряд прав на распоряжение счетом заказчика. К оформлению доверенности необходимо подходить очень внимательно и четко прописать в ней все права доверенного лица. Средняя стоимость услуг посредников обходится в среднем в 400−500 долларов.