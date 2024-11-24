Россиянам объяснили, как платить по карте за рубежом

Оплата на месте банковскими картами
1. Карты платежной системы «Мир», оператором которой является АО «Национальная система платежных карт». Некоторые государства предоставляют возможность пользоваться такими картами на своей территории.
Согласно данным службы поддержки клиентов системы на ноябрь текущего года, пользоваться этими картами можно в следующих странах:
- Абхазия (принимают все платежные устройства);
- Азербайджан (можно снимать местную валюту в банкоматах ВТБ, нет возможности совершать платежные операции);
- Армения (обслуживание производится в инфраструктуре банка «ВТБ Армения»);
- Белоруссия (принимают все платежные устройства);
- Венесуэла (есть возможность совершать платежные операции в туристических регионах страны);
- Вьетнам (обслуживание производит банк VRB);
- Казахстан (есть возможность снятия наличных и оплаты покупок через устройства «Банк ВТБ Казахстан»)
- Куба (платежные операции и снятие наличных осуществляются через устройства платежной системы REDSA, оплата доступна в магазинах, отелях и заведениях общепита в популярных среди туристов из РФ населенных пунктах, таких как Гавана и Варадеро);
- Лаос (в настоящее время точных данных о банках, которые могут обслуживать карты нет, их принимают в стране с конца прошлого года);
- Никарагуа (можно снимать наличные в столице страны, Манагуа, есть круглосуточный банкомат в здании «Дельта» фирмы Credicoop);
- Таджикистан (в настоящее время точных данных о банках, которые могут обслуживать карты нет. Ранее можно было оплачивать покупки в терминалах и снимать наличные в банкоматах Душанбе Сити Банк и Амонатбанк. С конца декабря прошлого года Душанбе Сити Банк выпускает кобейджинговую карту системы «Мир» и национальной платежной системы Таджикистана «Корти милли»)
- Южная Осетия (можно снимать наличные в банкоматах Национального банка страны).
С 11 ноября 2024 года систему «Мир» официально подключили к иранской платежной системе Shetab. Сейчас граждане Ирана смогут снимать денежные средства со своих карт в российских банкоматах в рублях. Россияне же получат возможность снимать наличные в Иране с отечественных банковских карт на следующем этапе данного проекта.
Отметим, что все кредитные организации, обслуживающие с помощью своих банкоматов терминалы карты «Мир», размещают на них логотип этой платежной системы. Информацию о взимаемых комиссиях можно получить в службе поддержки конкретного банка либо непосредственно на экране устройства.
2. Карты китайской платежной системы UnionPay. Согласно данным на текущий месяц, карты этой системы в России выпускают четыре кредитные организации.
Газпромбанк. По информации службы поддержки банка, работать выпущенные в нем карты UnionPay могут в более чем 150 государствах. Сюда входят Вьетнам, Венгрия, Германия, Греция, Египет, Индонезия, Испания, Малайзия, ОАЭ, Сербия, Таиланд, Турция, Шри-Ланка и Япония. Карты не будут функционировать в таких странах, как Австралия, Великобритания, Грузия, Израиль, Канада, Новая Зеландия, США и Украина.
Россельхозбанк. Согласно данным службы поддержки организации, выпущенные ею карты UnionPay могут работать в 160 государствах, в том числе во Вьетнаме, в Индии, Китае, ОАЭ, Турции. Возможность использовать эти карты отсутствует в таких странах, как Австралия, Австрия, Великобритания, Венесуэла, Германия, Грузия, Израиль, Ирак, Канада, Кипр, Латвия, Литва, Молдавия, Мали, Новая Зеландия, Нидерланды, США, Швейцария, Франция, Черногория, Чили, Эстония и Япония.
Азиатско-Тихоокеанский банк. По данным банка, выпущенную им карту UnionPay принимают более чем в 180 государствах.
Примсоцбанк. В кредитной организации сообщили, что ее карты UnionPay принимаются в 183 государствах. При этом, сейчас недоступны операции по переводу денежных средств с карты на карту как на территории РФ, так и за рубежом.
Отметим, что на территории ЕС сеть банкоматов EURONET не принимает выпущенные российскими банками карты UnionPay. Также эти карты не принимает сеть банкоматов и терминалов Коммерческого банка Абу-Даби ADCB и банка HSBC.
Кроме того, UnionPay в конце 2022 года ввела следующие ограничения на снятие наличных за границей по своим выпущенным российскими банками картам:
- до 50 тысяч юаней (примерно семь тысяч долларов) в день, либо эквивалент данной суммы в иных валютах;
- до 500 тысяч юаней в год, либо эквивалент этой суммы в иных валютах.
3. Оформление карт иностранных банков. Самым доступным и безопасным для граждан РФ способом в данном случае является личное посещение таких стран СНГ, как Армения, Грузия, Казахстан, Кыргызстан и Узбекистан. При этом стоимость оформления может включать в себя как бесплатно оказываемые услуги, так и стоимостью нескольких тысяч долларов в зависимости от тарифов и уровня обслуживания.
Подобные услуги можно получить и дистанционно, при помощи посредников, являющихся гражданами выбранной страны. Именно они будут посещать офис для оформления карты. При этом на них придется выписать нотариально заверенную доверенность. То есть посредник, по сути, получит ряд прав на распоряжение счетом заказчика. К оформлению доверенности необходимо подходить очень внимательно и четко прописать в ней все права доверенного лица. Средняя стоимость услуг посредников обходится в среднем в 400−500 долларов.
Отметим, что при выборе страны важно изучить требования местного законодательства по открытию счетов иностранцам. Причем эти требования сейчас меняются очень быстро и заранее спрогнозировать, в какой стране будут наименее жесткие рамки невозможно.
Наибольшие трудности могут возникнуть у лиц, являющихся резидентами РФ и не имеющих, в том числе, никаких зарубежных видов на жительство.
Важно учитывать, что резиденты РФ, открывшие банковские счета за границей, обязаны в течение 30 дней уведомить об этом ФНС России. При этом у банка придется запросить справку для дальнейшего предоставления данных в налоговую. Причем уведомление придется подать по каждому открытому в другой стране счету.
Также по заграничным счетам требуется каждый год до 1 июня подавать в ФНС России отчет о движении денежных средств. Данное требование действует в отношении счетов, оборот по которым за отчетный год составил более 600 тысяч рублей.
Платежные системы и электронные кошельки
Для совершения платежных операций и снятия наличных за границей можно воспользоваться такими сервисами, как «Юнистрим», «Золотая Корона», ЮMoney и другие.
При этом важно учитывать, что с июля 2022 года физические лица, являющиеся резидентами РФ и резидентами из дружественных стран, могут ежемесячно переводить за границу на свой счет или иному лицу за границей не более одного миллиона долларов, или эквивалентной суммы в иной валюте. Через фирмы, оказывающие услуги по переводу денежных средств без открытия счета, ограничение составляет десять тысяч долларов. Данная мера действует до 31 марта 2025 года включительно.
Кроме того, законодательство запрещает перевод валюты между иностранными счетами резидентов РФ, не являющихся близкими родственниками (ст. 15.25 КоАП).
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