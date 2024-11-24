Эксперты рассказали, как изменятся цены на стройматериалы с 1 декабря 2024 года

Можно предположить рост цен на 5−7% на полимерные строительные материалы (пенопласты и др.) и всевозможные изделия из них, в том числе полиэтиленовые трубы, поливинилхлоридные покрытия для пола и т. д. По словам Виталия Супруненко, повышение цен вызвано изменением курса доллара/юаня по отношению к рублю.