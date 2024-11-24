Эксперты рассказали, как изменятся цены на стройматериалы с 1 декабря 2024 года

В декабре цены на стройматериалы в России продолжат расти. Основные причины — инфляция и рост курса доллара, рассказывают эксперты.
Не внушают оптимизма
По мнению Валерия Тумина, директора рынков России и СНГ fam Properties, в преддверии Нового года отделочные материалы российского производства могут подорожать на 5%. А импортные материалы — сантехника, фурнитура, лаки и краски — подорожают сильнее из-за увеличения стоимости пластика и древесины на мировом рынке, внутрироссийских инфляционных процессов и роста курса доллара.
Конечно, по словам Тумина, магазины имеют запасы на складах, однако они уже начали закладывать фактор слабого рубля в свое ценообразование. С укреплением доллара будущие поставки будут обходиться продавцам импортных строительных материалов дороже.
«К тому же, растет в цене логистика, аренда складских помещений, проценты по кредитам увеличиваются и вырастут до конца года еще на 1−2 процента, осложнена и система платежей с иностранными поставщиками», — отмечает эксперт.
За последние полгода импортные отделочные материалы уже подорожали на четверть по сравнению с предыдущим полугодием. А декабрьская статистика «усугубит общую картину».
Старший преподаватель кафедры коммерции и торгового дела Университета «Синергия» Виталий Супруненко ожидает увеличения цен на стройматериалы и товары для ремонта в декабре на 4−6%.
В дальнейшем цены продолжат расти. Например, ожидаемый рост цен на песок составляет 3%, на щебень и цемент — на 1%. Железобетонные конструкции, отделочные материалы, материалы из стекла российского производства вырастут на уровне 1%.
Можно предположить рост цен на 5−7% на полимерные строительные материалы (пенопласты и др.) и всевозможные изделия из них, в том числе полиэтиленовые трубы, поливинилхлоридные покрытия для пола
Скидки случаются, но редко
С октября по декабрь, в период окончания сезонных работ, традиционно происходит упорядочивание цен на стройматериалы.
Не стал исключением и этот год. «Cейчас цены по подавляющему большинству стройматериалов начали стабилизироваться», — утверждает генеральный директор архитектурно-проектной компании «Вектор Проект» Антон Баксараев.
На некоторые позиции производители даже дают скидки. «Дело в том, что объемы строительства стали чуть меньше, поэтому производители заинтересованы поддерживать привычный уровень продаж и идут на уступки», — объясняет эксперт.
Однако, все это единичные случаи. По словам Антона Баксараева, оснований для формирования тренда на снижение цен нет, поскольку себестоимость производства стройматериалов растет на фоне высокой инфляции, цен на энергоносители, транспортных издержек, роста заработной платы и других факторов.
В начале 2025 года вырастут цены по большинству позиций — на арматуру, теплоизоляцию, герметики, кирпич, а также газобетонные блоки не менее чем в полтора-два раза. Увеличится стоимость металлическуой арматуры, цемента, стекла, электрических кабелей, гипсокартона и керамической плитки.
«Застройщики ищут новые рынки, например, некоторые вышли на рынок ИЖС, складской недвижимости, поэтому спрос, так же, как и цены на стройматериалы, могут обновить свои сезонные максимумы уже в начале года», — объясняет эксперт.
Кешбэк — в помощь
Сэкономить россиянам на ремонте могут помочь различные акции и программы кешбэка. Например, в приложении банка можно установить «возврат» по конкретным категориям товаров для ремонта, которые вы планируете приобрести в декабре.
В перспективе из-за падения спроса на ипотеку снизится и спрос на стройматериалы, тогда — ближе к весне — можно будет ожидать стабилизации цен на товары для ремонта, успокаивает Валерий Тумин.
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