Как изменятся цены на квартиры с 1 декабря 2024 года

Учитывая, что декабрь, как правило, является самым активным месяцем для продаж в году, спрос будет очень серьезным, даже несмотря на текущие ипотечные ставки, считает эксперт рынка недвижимости, автор Telegram-канала «Экономизм» Алексей Кричевский.
Этому будут активно способствовать застройщики через новогодние распродажи — у них тоже есть план по реализации, и они будут стараться его выполнить. Собственно, большие скидки и могут, по мнению эксперта, выступить триггером роста количества заключенных договоров долевого участия (ДДУ) в декабре.
Но относительно прошлого года количество все равно рухнет в лучшем случае на 20%. Поскольку уже сейчас 60% сделок с новостройками проходит за наличку, то есть снижается доля основной целевой аудитории — ипотечников.
«Непосредственно в плане цен — средняя стоимость метра будет “болтаться” около текущих значений, потому что даже при повышенном сезонном спросе фактор цены все равно будет оказывать серьезное давление, особенно когда речь идет о покупке в кредит», — объясняет эксперт.
Коммерческий директор «ПСК Дом девелопмент» Егор Добрынин в свою очередь предполагает возможность слабого роста цен за счет роста себестоимости стройки. Это связано с повышением цен на стройматериалы, спецтехнику, логистические услуги.
С ним согласна и Екатерина Сташкова, менеджер продукта «Ипотека» в Сравни.
Несмотря на высокую ключевую ставку и другие меры, принятые ЦБ для ее сдерживания, существенного замедления инфляции не наблюдается. Поэтому нет и предпосылок для снижения стоимости недвижимости на этапе строительства из-за удорожания его себестоимости. Инфляция подняла цены, в том числе на землю, стройматериалы, трудовые ресурсы, добавляет эксперт.
Вторичный рынок: скидки решают все
На вторичном рынке, по словам Алексея Кричевского, цены будут и дальше плавно идти вниз, даже несмотря на новогодний рост спроса.
Здесь у продавцов позиция остается слабой — покупатели будут продавливать скидки, и если дисконт не даст один продавец, его даст другой. Так что «двигаться по цене» все равно придется, считает эксперт.
В конкретных показателях — это будет то же плавное снижение на 0,5−1%, если брать официальные цифры. Если же брать реальную стоимость сделок — от официальных нужно отнять 5−7%.
Как объясняет Егор Добрынин, если собственник сейчас выставляет квартиру на продажу на вторичном рынке и хочет быстро найти покупателя, он может сделать скидку 10%. А деньги от продажи квартиры положить на вклад и через полгода вернуть себе эти 10% за счет высоких ставок по вкладам.
При этом для потенциального покупателя скидка в 10 процентов — значительна. Причем, речь идет о скидке в 10% не от цены, которая изначально указана в объявлении и подразумевает торг, а о реальной цене, на которую рассчитывал продавец.
По мнению Сташковой, на вторичном рынке жилья небольшое снижение стоимости происходит в большей степени за счет существенного сокращения спроса, который напрямую зависит от рыночных ставок по ипотеке.
Таким образом тенденция по снижению цен на вторичном рынке жилья может сохраниться вплоть до смягчения денежно-кредитной политики Банка России, которая прогнозируется экспертами не ранее второй половины 2025 года.
«Данная информация носит исключительно информационный (ознакомительный) характер и не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией».