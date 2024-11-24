Как изменятся цены на квартиры с 1 декабря 2024 года

Как объясняет Егор Добрынин, если собственник сейчас выставляет квартиру на продажу на вторичном рынке и хочет быстро найти покупателя, он может сделать скидку 10%. А деньги от продажи квартиры положить на вклад и через полгода вернуть себе эти 10% за счет высоких ставок по вкладам.