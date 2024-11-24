Кабмин расширил границы ТОР на Камчатке и в Приморье

МОСКВА, 24 ноября. /ТАСС/. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал постановления о расширении границ территорий опережающего развития (ТОР) в Камчатском и Приморском краях. Об этом сообщается на сайте правительства.
«Границы территорий опережающего развития (ТОР) “Камчатка” и “Михайловский” на Дальнем Востоке будут расширены для реализации инвестиционных проектов. Постановления об этом подписал председатель правительства Михаил Мишустин», — говорится в сообщении.
Так, в границы ТОР «Михайловский» будут включены земельные участки Арсеньевского городского округа Приморского края. Благодаря этому возникнут условия для реализации инвестиционного проекта по строительству жилого комплекса, что привлечет около 684 млн рублей инвестиций.
Границы ТОР «Камчатка» расширятся за счет земельных участков на территории Карагинского муниципального района Камчатского края. Здесь планируют возвести фабрику береговой обработки рыбы. Этот проект позволит создать более 160 рабочих мест и привлечь около 694 млн рублей частных инвестиций, отмечается в сообщении.
Территории опережающего развития призваны стимулировать приоритетные отрасли экономики и привлекать новых инвесторов, способствуя росту благосостояния жителей региона. Резидентам ТОР доступен широкий перечень льгот и преференций, в том числе сниженные ставки по налогам, страховым взносам, а также ряд упрощенных административных процедур.