Кабмин расширил границы ТОР на Камчатке и в Приморье

Так, в границы ТОР «Михайловский» будут включены земельные участки Арсеньевского городского округа Приморского края. Благодаря этому возникнут условия для реализации инвестиционного проекта по строительству жилого комплекса, что привлечет около 684 млн рублей инвестиций.