Экспорт алюминия из Финляндии в РФ превысил 22 млн евро за год

Между тем Россия в сентябре стала главным поставщиком газа в Евросоюз впервые с мая 2022 года, ее доля составила 23,7%. Европейские компании приобрели у РФ газа на 1,4 миллиарда евро — на треть больше, чем в сентябре 2023 года. При этом примерно 40% в поставках приходится на сжиженный природный газ, а 60% — на трубопроводный.