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Экспорт алюминия из Финляндии в РФ превысил 22 млн евро за год

Экспорт алюминия из Финляндии в Россию вырос в два раза за год и превысил 22 миллиона евро. Об этом сообщает общественный вещатель Yle со ссылкой на данные Таможенной службы страны.

Источник: pixabay.com

«В январе-сентябре 2023 года экспорт алюминия из Финляндии в Россию составил 11,3 миллиона евро», — отмечается в сообщении.

По словам главы отдела статистики финской таможенной службы Олли-Пекка Пенттиля, алюминий поставляется в Россию морским путем или через Прибалтийские страны.

Как подчеркнул гендиректор компании Turvanasta Микко Салакари, его компания не будет существовать без бизнеса с Россией.

«Если бы мы хотели помешать поставкам производимой нами продукции в Россию, мы бы вообще не смогли получать заказов от наших клиентов. (Тогда. — Прим. ред.) мы закрыли бы нашу фабрику и вышли из бизнеса», — добавил он.

Между тем Россия в сентябре стала главным поставщиком газа в Евросоюз впервые с мая 2022 года, ее доля составила 23,7%. Европейские компании приобрели у РФ газа на 1,4 миллиарда евро — на треть больше, чем в сентябре 2023 года. При этом примерно 40% в поставках приходится на сжиженный природный газ, а 60% — на трубопроводный.