ЕБРР отказал в финансировании энергооператору Украины

«Цель освобождения экономики от влияния олигархов абсолютно фундаментальна, и у нас есть очень твердые идеи по этому поводу: это часть реформ, которые должны быть сделаны для того, чтобы Украина могла войти в Европейский союз. Если мы примем компромиссы в этом вопросе, мы нанесем ущерб перспективам страны в долгосрочной перспективе», — сочла Рено-Бассо.