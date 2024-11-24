ЕБРР отказал в финансировании энергооператору Украины

ДТЭК входит в инвестиционную группу «Систем Кэпитал Менеджмент» (SCM), принадлежащую Ринату Ахметову. Организация является одним из крупнейших кредиторов Украины и вложила порядка €5 млрд за время спецоперации, включая €1 млрд в энергетическом секторе. ЕБРР настаивает, чтобы господин Ахметов отказался от контроля над ДТЭК, чтобы предоставить помощь Украине.
«Цель освобождения экономики от влияния олигархов абсолютно фундаментальна, и у нас есть очень твердые идеи по этому поводу: это часть реформ, которые должны быть сделаны для того, чтобы Украина могла войти в Европейский союз. Если мы примем компромиссы в этом вопросе, мы нанесем ущерб перспективам страны в долгосрочной перспективе», — сочла Рено-Бассо.
Ринат Ахметов занимал первое место в рейтинге богатейших людей Украины в 2022 году: тогда его состояние оценивалось в $4,4 млрд. Согласно данным Forbes, сейчас он занимает 785-е место в рейтинге самых богатых людей мира с состоянием $4 млрд.
По данным западных СМИ, на Украине сильно повреждены все тепловые электростанции и 40% гидроэнергетической инфраструктуры. Советник правительства Украины по вопросам энергетики Александр Харченко заявил, что в Украине зимой могут ввести 20-часовые блэкауты, если температура опустится ниже −10 градусов, а ВС РФ выведут из строя атомные электростанции. 17 ноября глава Минэнерго Украины Герман Галущенко сообщил о введении экстренных отключений электроэнергии в ряде регионов.