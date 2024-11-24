Дубай зовет на шопинг. Во время фестиваля туристам предлагаются скидки и закрытые показы

38 дней распродаж в Дубае — на фестивале шопинга пытаются заработать не только власти эмирата, которые пригласили в декабре Джареда Лето, Рики Мартина, Лайонела Ричи и других звезд, но и отельеры, рестораторы и модные дома от люкса до масс-маркета, включая местные компании и антикварные салоны. Всего в акциях заявлено более тысячи брендов.
А даты выбраны не случайно, подчеркивает партнер ивент-агентства Private Case Павел Воронцов, он работает в Дубае: «Ключевым событием для жителей Объединенных Арабских Эмиратов является National Day в начале декабря, государственные выходные длятся три дня. Вокруг этого мероприятия строится и открытие Dubai Shopping Festival, в эти же даты выпадает большое мероприятие Megacampus с участием мировых звезд бизнеса и искусства, таких как Люк Бессон, Марк Цукерберг, Хабиб Нурмагомедов и многие другие. Большое количество бизнесменов из России поедут в Дубай не только именно ради этого форума, но заодно посетят и фестиваль распродаж».
Фестиваль шопинга обещает скидки от 30% до 90%, клиентам предлагают персональных консультантов и гидов по модным улицам и торговым центрам. Только вот сэкономить в Дубае не получится, утверждает директор по маркетингу шопинг-сервиса BUYMI Мила Грошева: "В Дубае цены на люкс выше всегда. Допустим, если мы зайдем в бутик Balenciaga и посмотрим на вещи из новой коллекции, без скидок, то цена может отличаться примерно на 30%. В Дубае она будет выше, чем в Париже. Выбор тоже страдает.
Они могут просто пытаться продать неходовой товар рядовому клиенту, но своим знакомым, любимчикам уже предлагать какие-то более интересные позиции, за которыми часто ведется охота".
На ценовой разнице с Объединенными Арабскими Эмиратами играют и локальные российские продавцы предметов роскоши, которые в черную пятницу, к примеру, активно продвигали слоган «В Москве дешевле, чем в Дубае». Но российских клиентов люкса интересует даже не экономия, а уровень сервиса. И Дубай в этом сильно отстает, добавляет директор модного дома Raschini Сергей Викулин: "Там достаточно низкая клиентоориентированность, такого уровня сервиса, подгонки, гарантийных вещей, которые клиенты получают здесь, такого в Дубае найти невозможно. И плюс цена, потому что даже клиенты высокого уровня сейчас их сравнивают и, конечно, делают выбор в пользу того, где им выгоднее.
Но, как правило, это скорее про то, как совместить приятное с полезным, перезагрузиться, и, конечно, обновить свой гардероб. Если говорить о деньгах, на такую поездку обычно тратят €20−30 тыс., если летят вдвоем. И все можно спокойно провести без каких-то дополнительных деклараций".
Шопинг-фестиваль — отличный маркетинговый шаг для привлечения туристов. И под это даже российские операторы предлагают пакетные туры, включая услугу «шопинг под ключ» с местным стилистом. Цена почасовая и по запросу. Четырехдневная поездка в Дубай, если вылетать в первую неделю декабря, обойдется от 150 тыс. руб. на двоих — с авиабилетами, трансфером, «четырехзвездной» гостиницей на базе завтраков, в «пятерке» — от 200 тыс. руб.
Выходит выгоднее, чем бронировать самим. Отели, как выяснил «Ъ FM», в дни шопинг-фестиваля уже подняли цены на 20%. А перелет Москва—Дубай в те же даты стоит от 40 тыс. руб. в эконом-классе и от 112 тыс. руб. бизнес-классом в одну сторону.