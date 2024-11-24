Дубай зовет на шопинг. Во время фестиваля туристам предлагаются скидки и закрытые показы

На ценовой разнице с Объединенными Арабскими Эмиратами играют и локальные российские продавцы предметов роскоши, которые в черную пятницу, к примеру, активно продвигали слоган «В Москве дешевле, чем в Дубае». Но российских клиентов люкса интересует даже не экономия, а уровень сервиса. И Дубай в этом сильно отстает, добавляет директор модного дома Raschini Сергей Викулин: "Там достаточно низкая клиентоориентированность, такого уровня сервиса, подгонки, гарантийных вещей, которые клиенты получают здесь, такого в Дубае найти невозможно. И плюс цена, потому что даже клиенты высокого уровня сейчас их сравнивают и, конечно, делают выбор в пользу того, где им выгоднее.