Bloomberg: Маск стал богатейшим человеком в истории

НЬЮ-ЙОРК, 24 ноября. /ТАСС/. Исполнительный директор Tesla и владелец Х Илон Маск побил собственный рекорд 2021 года и стал самым богатым человеком в истории, следует из опубликованного агентством Bloomberg «Индекса миллиардеров» (Bloomberg Billionaires Index).