Bloomberg: Маск стал богатейшим человеком в истории

НЬЮ-ЙОРК, 24 ноября. /ТАСС/. Исполнительный директор Tesla и владелец Х Илон Маск побил собственный рекорд 2021 года и стал самым богатым человеком в истории, следует из опубликованного агентством Bloomberg «Индекса миллиардеров» (Bloomberg Billionaires Index).
Согласно рейтингу, состояние Маска за прошедшую неделю увеличилось на $35 млрд и сейчас оценивается в $348 млрд.
Самым богатым россиянином является Владимир Потанин ($31,9 млрд). Он находится на 52-м месте. Владимир Лисин ($29,2 млрд) и Вагит Алекперов ($27,6 млрд) находятся на 75-м и 76-м местах соответственно.
Агентство с марта 2012 года публикует Bloomberg Billionaires Index, куда включены сведения о состоянии 500 богатейших людей планеты.