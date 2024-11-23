В Венгрии банк OTP прекратил обслуживать карты UnionPay Газпромбанка

Газпромбанк заверил клиентов, что его банковские карты, в том числе иностранных платежных систем, продолжат работать на всей территории России. В то же время кредитная организация уведомила клиентов, что фиксирует трудности в работе карт UnionPay за рубежом, и 21 ноября посоветовала в ближайшее время снять наличные.