Олбани
Новости
Экономика
Курсы
Все проекты
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В ОАЭ вслед за Турцией прекратили обслуживать карты UnionPay Газпромбанка

При использовании карт UnionPay в банкоматах ОАЭ на экране появляется уведомление об ошибке.

Источник: Агентство «Москва»

Кредитные организации Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ) прекратили обслуживание банковских карт UnionPay, выпущенных Газпромбанком. Держатели данных карт столкнулись с проблемами при попытке снятия наличных в банкоматах Эмиратов.

При использовании карт UnionPay в банкоматах ОАЭ на экране появляется уведомление о технической ошибке, передает ТАСС. В сообщении указывается, что карта не активна или заблокирована, а также предлагается обратиться в службу поддержки банка.

Ранее стало известно, что банки Турции прекратили обслуживание UnionPay. Отказ от обслуживания затрагивает как корпоративные, так и личные карты Газпромбанка, оснащенные этой системой.