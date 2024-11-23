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Трамп предложил инвестора Бессента на пост главы Минфина

НЬЮ-ЙОРК, 23 ноября. /ТАСС/. Избранный президент США Дональд Трамп выдвинул инвестора Скотта Бессента на пост министра финансов США.

Источник: Reuters

«Скотт пользуется уважением как один из ведущих международных инвесторов и стратегов в области геополитики и экономики», — написал Трамп на своей странице в соцсети Truth Social. Сейчас должность министра финансов США занимает Джанет Йеллен.

Выдвижению Бессента предшествовала напряженная внутренняя борьба в команде республиканца. По данным американских СМИ, помимо него, на эту роль в новой администрации претендовали бывший член Совета управляющих Федеральной резервной системой Кевин Уорш, владелец инвесткомпании Apollo Global Management Марк Роуэн, сенатор-республиканец от штата Теннесси Билл Хагерти и главный торговый переговорщик США в первой администрации Трампа Роберт Лайтхайзер.

Как пишет газета The Wall Street Journal со ссылкой на источники, союзники Бессента «организовали закулисную кампанию» и смогли убедить избранного президента остановить свой выбор именно на нем. Кандидатуру Бессента поддержал в том числе глава Национального экономического совета Белого дома при первом президентском сроке Трампа Лоуренс Кадлоу.