Трамп предложил инвестора Бессента на пост главы Минфина

«Скотт пользуется уважением как один из ведущих международных инвесторов и стратегов в области геополитики и экономики», — написал Трамп на своей странице в соцсети Truth Social. Сейчас должность министра финансов США занимает Джанет Йеллен.
Выдвижению Бессента предшествовала напряженная внутренняя борьба в команде республиканца. По данным американских СМИ, помимо него, на эту роль в новой администрации претендовали бывший член Совета управляющих Федеральной резервной системой Кевин Уорш, владелец инвесткомпании Apollo Global Management Марк Роуэн, сенатор-республиканец от штата Теннесси Билл Хагерти и главный торговый переговорщик США в первой администрации Трампа Роберт Лайтхайзер.
Как пишет газета The Wall Street Journal со ссылкой на источники, союзники Бессента «организовали закулисную кампанию» и смогли убедить избранного президента остановить свой выбор именно на нем. Кандидатуру Бессента поддержал в том числе глава Национального экономического совета Белого дома при первом президентском сроке Трампа Лоуренс Кадлоу.