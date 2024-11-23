Россиянам объяснили суть траншевой ипотеки

Как объяснила эксперт, при траншевой ипотеке кредит выдается частями. В договоре прописывается, общая сумма кредита и в какой период будут начисляться части. Обычно в день сделки заемщик получает 10%. Вопрос о сроках передачи оставшихся 90% решается между застройщиком, банком и покупателем, при этом вторую сумму необходимо зачислить до ввода дома в эксплуатацию.
«Преимущество такого зачисления кредита состоит в том, что заемщик определенное время оплачивает не полный ежемесячный платеж от всей суммы кредита, а платеж только с той части, которая была зачислена. Это помогает сэкономить сотни тысяч рублей покупателю и больше продавать застройщику», — сказала Олеся Белоглазова.
Однако, предупредила она, нужно серьезно относиться к тому, что наступит время, когда нужно будет оплачивать полный ежемесячный платеж. Бывает так, что заемщики подписывают договор под ставку, например, 29% годовых, при этом надеются, что она снизится. По словам риэлтора, неспособность покупателей оплачивать полный платеж, рассчитывая на то, что условия станут лучше, является основным риском. Ведь понижения ставки по ипотеке никто не может гарантировать.
Кроме того, не все банки могут предложить траншевую ипотеку. Также на такой вид кредитования не распространяются льготы, требования к первоначальному взносу составляют 15%, а взять ее можно только для покупки жилья на первичном рынке.
«Такой вид кредитования достаточно популярен по новостройкам во всех регионах страны. Но заменить льготные программы не может из-за того, что платежи при зачислении всей суммы кредита останутся неподъемными для многих граждан», — заключила Олеся Белоглазова.
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