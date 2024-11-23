Россиянам объяснили суть траншевой ипотеки

Однако, предупредила она, нужно серьезно относиться к тому, что наступит время, когда нужно будет оплачивать полный ежемесячный платеж. Бывает так, что заемщики подписывают договор под ставку, например, 29% годовых, при этом надеются, что она снизится. По словам риэлтора, неспособность покупателей оплачивать полный платеж, рассчитывая на то, что условия станут лучше, является основным риском. Ведь понижения ставки по ипотеке никто не может гарантировать.