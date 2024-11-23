Поставки немецкого пива в Россию сократились до минимума с апреля 2022 года

В первый месяц осени ввоз пива из Евросоюза (ЕС) уменьшился на 10% по сравнению с августом, до 19,3 тыс. тонн. В 2024 году меньший объем ввозили только в январе (17 тыс. тонн). Помимо сокращения поставок из Германии также стали ввозить меньше пива из Польши (на 21%, до 2 тыс. тонн), Бельгии (-3%, 901 тонна) и Австрии (-37%, 182 тонны).
Несколько европейских стран увеличили экспорт пива в Россию. Поставки из Чехии выросли на 7%, до 3,4 тыс. тонн, из Латвии — на 5%, до 2 тыс. тонн, из Литвы — на 1%, до 2,3 тыс. тонн.
В целом импорт пива из ЕС за девять месяцев сократился на 12% или на 26,8 тыс. тонн, до 230 тыс. тонн. Одной из причин могло стать увеличение собственного производства, которое за девять месяцев, по подсчетам Росстата, составило около 7,5 млн тонн. Это на 10,6% больше, чем за аналогичный период прошлого года (6,7 млн тонн). Однако по итогам десяти месяцев производство алкоголя в России стало снижаться.