Поставки немецкого пива в Россию сократились до минимума с апреля 2022 года

В целом импорт пива из ЕС за девять месяцев сократился на 12% или на 26,8 тыс. тонн, до 230 тыс. тонн. Одной из причин могло стать увеличение собственного производства, которое за девять месяцев, по подсчетам Росстата, составило около 7,5 млн тонн. Это на 10,6% больше, чем за аналогичный период прошлого года (6,7 млн тонн). Однако по итогам десяти месяцев производство алкоголя в России стало снижаться.