Поставки китайских груш и яблок в Россию превысили $6 млн

Всего за первые 10 месяцев 2024 года Китай продал России груш и яблок на $47,3 млн. Отгрузки увеличились в 1,8 раза по сравнению с аналогичным периодом 2023-го. Для сравнения: за январь — октябрь прошлого года поставки по направлению составили $26,1 млн.