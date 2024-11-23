Обороты перешли все границы. Трансграничная торговля растет за счет ушедших из России брендов

Опрошенные «Ъ» эксперты не берутся спрогнозировать, когда этот сегмент достигнет докризисных значений. В 2021 году оборот трансграничной торговли был 317 млрд руб., говорит президент АКИТ Артем Соколов. Но уже по итогам 2022 года, по данным эксперта, эти траты сократились почти в 1,8 раза, до 177 млрд руб. Это связано с серьезными проблемами с доставкой, начавшимися из-за российско-украинского конфликта. Ситуация стала несколько выправляться в 2023 году, это связано с тем, что после ухода с российского рынка международных ритейлеров покупатели стали приобретать продукцию таких брендов на зарубежных интернет-площадках, констатирует старший директор консалтинговой компании CORE.XP Марина Малахатько.