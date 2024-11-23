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Недвижимость на спаде: инвестировать в жилье или склад

Кредитные ставки на историческом максимуме и тянут вниз спрос на покупку новостроек. Финансы Mail спросили у экспертов, как не попасть в ловушку банкротства застройщиков, ждать ли дефицита нового жилья, астрономический рост цен на «квадраты» и как заработать в такой ситуации.

Иван Белов
Автор Финансы Mail
Источник: РИА "Новости"

Ситуация ухудшается

Высокие ставки усложнили жизнь не только тем, кто планировал купить жилье в кредит, но и самим застройщикам — дорогие кредиты для бизнеса увеличили риск их банкротства. Девелоперы строят на заемные средства, которые сейчас рекордно подорожали.

Взятие дорогих кредитов для рефинансирования долга — не выход: астрономические процентные платежи по долгу ухудшают платежеспособность строительных компаний. Ситуация была сложной для ряда компаний уже весной.

Правительство РФ с 22 марта до конца 2024 года ввело мораторий на взыскание с застройщиков неустоек и иных штрафных санкций за нарушение срока сдачи новостроек долевого строительства и сроков устранения недостатков в новых домах, квартирах. Также с 22 марта введен мораторий за нарушение срока возврата денег в случае расторжения договора по инициативе участника долевого строительства.

«В России не будет проблем с вводом жилья в 2024—2025 годах, но в 2026—2027 годах возможны сложности», — заявил на прошедшем Международном жилищном конгрессе замглавы Минстроя РФ Никита Стасишин.

«Мы видим риски снижения объемов запуска новых проектов в 2026—2027 гг.», — отметил он. По его оценке, доля затрат на обслуживание кредита для застройщика в цене 1 кв. метра сегодня приближается к 25%. В итоге строить новостройки невыгодно.

В 2020 году, чтобы поддержать застройщиков и жилищный рынок во время спада спроса из-за пандемии коронавируса, была введена льготная ипотека под 6,5% годовых. Но сейчас ЦБ держит высокие ставки, чтобы взять под контроль потребительские цены. И пока инфляция не замедлится — не стоит ожидать господдержки ипотеки, заявил зампред правительства Марат Хуснуллин.

По мнению аналитика ФГ «Финам» Игоря Додонова, замедление темпов жилищного кредитования, скорее всего, продолжатся в 2025 году, учитывая нежелание властей запускать какие-то новые крупные ипотечные льготные программы, и сохранение высокой ставки ЦБ, дальнейшие меры регулятора по «охлаждению» выдачи ипотеки (требования к долговой нагрузки заемщиков и т. д.). «На таком фоне следующий год для девелоперов и строительной отрасли в целом, по всей вероятности, окажется крайне непростым», — полагает Игорь Додонов.

Что ждать дальше — кризис и дешевое жилье

У крупных застройщиков накоплен достаточно высокий запас прочности благодаря сильным результатам последних лет, пока была доступна льготная ипотека, полагает генеральный директор архитектурно-проектной компании «Вектор Проект» Антон Баксараев. К тому же, по его оценке, застройщикам сперва нужно реализовать имеющийся объем площадей. По данным ЕИЖС, на сентябрь 2024 года не были распроданы порядка 50 млн кв. метров.

В дальнейшем в условиях охлаждения спроса, который неминуемо ведет к снижению темпов наполнения эскроу-счётов населением, эксперт не исключает, что ЦБ может рассмотреть возможность поэтапного раскрытия эскроу-счётов по мере возведения объекта. В этом случае застройщик получает деньги за выполненную работу по этапам каждый 1−2 года, а не сразу всю сумму по итогам сдачи дома в эксплуатацию через 3−5 лет.

«Это позволит снизить кредитную нагрузку на застройщиков», — отметил Антон Баксараев.

По его мнению, спрос на жилье точно продолжит снижаться. А вот предпосылок для снижения цен нет.

Напротив, стоимость квадратного метра продолжит расти дальше на фоне острого дефицита кадров, роста стоимости материалов. Динамика вывода на рынок новых объектов снизится, появляться они будут в основном в премиум сегменте, где подавляющий объем покупок происходит без ипотеки.

С учетом важности строительной отрасли для российской экономики, наверное, стоит ожидать введения дополнительных государственных мер поддержки, в частности, в сфере проектного финансирования строительства жилья, полагает Игорь Додонов.

«Это позволило бы застройщикам продолжать запускать новые проекты для того, чтобы избежать резкого падения объемов ввода нового жилья в стране», — считает он.

Как заработать на метрах?

Проблемы на строительном и жилищных рынках ведут к стагнации в отрасли. Завершение массовой госпрограммы льготной ипотеки, ужесточение условий и исчерпание лимитов по семейной ипотеке, а также рост ставок по рыночным ипотечным программам и общее ужесточение регулирования ипотечного сегмента крайне негативно сказались на ипотечном рынке во 2-м полугодии.

«Как результат, выдачи ипотеки по итогам 2024 года могут упасть на 35−40% по сравнению с 2023 годом», — рассказал аналитик ФГ «Финам» Игорь Додонов.

По мнению Игоря Додонова, учитывая нежелание властей запускать какие-то новые крупные ипотечные льготные программы, ожидания сохранение высокой ставки ЦБ и дальнейшие меры ЦБ по «охлаждению» выдачи ипотеки, замедление темпов жилищного кредитования, скорее всего, продолжатся в 2025 году.

«На таком фоне следующий год для девелоперов и строительной отрасли в целом, по всей вероятности, окажется крайне непростым», — полагает Игорь Додонов.

В такой ситуации перенаправляются мощности строительной отрасли в другие сегмента рынка.

«По заявкам на проектирование мы видим, что интересы застройщиков уже сместились на другие рынки», — рассказал Антон Баксараев. По его оценке, среди них лидирует рынок складской недвижимости, который в течение последнего года переживает настоящий бум.

Основным заказчиком на этом рынке выступают маркетплейсы и ритейл, они нуждаются в современных и больших помещениях, у них на складах работает большое количество людей, поэтому к складским помещениям они предъявляют самые высокие требования.

«Складской рынок пока далек от насыщения и обещает инвесторам хорошую доходность, например, доходность ПИФов складской недвижимости находится на уровне 22% годовых. Перспективным выглядит также рынок ИЖС, банки гораздо охотнее выдают кредиты на покупку таких объектов недвижимости», — уточнил Антон Баксараев.

«Данная информация носит исключительно информационный (ознакомительный) характер и не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией».