Недвижимость на спаде: инвестировать в жилье или склад

В дальнейшем в условиях охлаждения спроса, который неминуемо ведет к снижению темпов наполнения эскроу-счётов населением, эксперт не исключает, что ЦБ может рассмотреть возможность поэтапного раскрытия эскроу-счётов по мере возведения объекта. В этом случае застройщик получает деньги за выполненную работу по этапам каждый 1−2 года, а не сразу всю сумму по итогам сдачи дома в эксплуатацию через 3−5 лет.