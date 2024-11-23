Олбани
Новости
Экономика
Курсы
Все проекты
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Назван налог, который придется заплатить впервые в 2024 году

МОСКВА, 23 ноя — РИА Новости. Налог на доход с процентов по вкладам в этом году придется заплатить впервые. Когда, в каком объеме и что нужно для этого сделать, агентству «Прайм» рассказал основатель сервиса «Кредчек» Эльман Мехтиев.

Источник: Reuters

Он напомнил, что налог на вклады за 2023 год исчисляется в отношении процентного дохода, полученного резидентом с любых счетов в любой валюте, но за исключением суммы до 150 тысяч рублей.

«Необлагаемая база для такого налога равна результату умножения суммы в один миллион рублей на величину ключевой ставки, действовавшей на 1 декабря», — разъяснил финансист.

Ставка на эту дату в прошлом году составляла 15% (1 миллион Х 15% = 150 тысяч рублей).

Все, что выше, облагается налогом. Если общий доход составит менее 5 миллионов рублей, то налог исчисляется по ставке 13%, а свыше 5 миллионов — 15% с суммы превышения.

Декларацию по вкладам отдельно подавать не надо, если все счета и вклады находятся в российских банках: уведомление автоматически придет в личный кабинет налогоплательщика на сайте ФНС или в мобильном приложении, заключил Мехтиев.