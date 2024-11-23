Назван налог, который придется заплатить впервые в 2024 году

МОСКВА, 23 ноя — РИА Новости. Налог на доход с процентов по вкладам в этом году придется заплатить впервые. Когда, в каком объеме и что нужно для этого сделать, агентству «Прайм» рассказал основатель сервиса «Кредчек» Эльман Мехтиев.