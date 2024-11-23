Назван налог, который придется заплатить впервые в 2024 году

Он напомнил, что налог на вклады за 2023 год исчисляется в отношении процентного дохода, полученного резидентом с любых счетов в любой валюте, но за исключением суммы до 150 тысяч рублей.
«Необлагаемая база для такого налога равна результату умножения суммы в один миллион рублей на величину ключевой ставки, действовавшей на 1 декабря», — разъяснил финансист.
Ставка на эту дату в прошлом году составляла 15% (1 миллион Х 15% = 150 тысяч рублей).
Все, что выше, облагается налогом. Если общий доход составит менее 5 миллионов рублей, то налог исчисляется по ставке 13%, а свыше 5 миллионов — 15% с суммы превышения.
Декларацию по вкладам отдельно подавать не надо, если все счета и вклады находятся в российских банках: уведомление автоматически придет в личный кабинет налогоплательщика на сайте ФНС или в мобильном приложении, заключил Мехтиев.