Медведев: добрые отношения с Эр-Риядом помогают стабильности на нефтяном рынке

«Мы ценим и наши взаимоотношения на энергетическом треке — я имею в виду все наши консультации, которые у нас ведутся по нефтяной проблематике. Мне кажется, это позволяет сохранять в целом стабильность на нефтяном рынке, это достаточно важно для всей планеты, — добавил Медведев. — У нас развиваются отношения по самому разному кругу других вопросов, как экономических, так и культурных».