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Медведев: добрые отношения с Эр-Риядом помогают стабильности на нефтяном рынке

ДУБАЙ, 23 ноября. /ТАСС/. Россия и Саудовская Аравия сохраняют добрые, дружественные отношения, которые полезны не только для двух стран, но и для глобального нефтяного рынка. Об этом заявил заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев в интервью телеканалу Al Arabiya.

Источник: Chi Shiyong/VCG/TASS

«Между Россией и Саудовской Аравией очень добрые, дружественные отношения, и мы рассчитываем, что так было, так есть и так будет», — заявил зампред СБ РФ и напомнил о регулярных контактах президента РФ Владимира Путина с кронпринцем и премьером королевства Мухаммедом бен Сальманом Аль Саудом. «В арабском мире живут наши друзья», — отметил Медведев.

«Мы ценим и наши взаимоотношения на энергетическом треке — я имею в виду все наши консультации, которые у нас ведутся по нефтяной проблематике. Мне кажется, это позволяет сохранять в целом стабильность на нефтяном рынке, это достаточно важно для всей планеты, — добавил Медведев. — У нас развиваются отношения по самому разному кругу других вопросов, как экономических, так и культурных».