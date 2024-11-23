Маск заявил, что США стремительно идут к банкротству

«Америка в настоящее время супербыстро движется к банкротству», — написал Маск. Так он прокомментировал пост аккаунта Department of Government Efficiency (DOGE, министерство по повышению эффективности правительства), в котором указано, что федеральные расходы США в текущем финансовом году составят $6,16 трлн, тогда как доходы — лишь $4,47 трлн, что соответствует дефициту $1,69 трлн.