Маск заявил, что США стремительно идут к банкротству

НЬЮ-ЙОРК, 23 ноября. /ТАСС/. Илон Маск считает, что США стремительно движутся к банкротству. Об этом он написал в X.
«Америка в настоящее время супербыстро движется к банкротству», — написал Маск. Так он прокомментировал пост аккаунта Department of Government Efficiency (DOGE, министерство по повышению эффективности правительства), в котором указано, что федеральные расходы США в текущем финансовом году составят $6,16 трлн, тогда как доходы — лишь $4,47 трлн, что соответствует дефициту $1,69 трлн.
Ожидается, что Маск в администрации избранного президента США Дональда Трампа возглавит министерство по повышению эффективности правительства (пока оно еще не создано). Маск во время предвыборной кампании Трампа заявлял, что намерен сократить государственные расходы на $2 трлн.