Эксперты рассказали, как изменятся цены на бензин с 1 декабря 2024 года

Снижения цен бензина россиянам ждать не стоит. Однако, скорее всего, в декабре возможна стабилизация розничной цены бензина на уровне 60 рублей. Об этом рассказала доцент кафедры институциональной экономики ГУУ Светлана Сазанова. При этом с января цены снова поднимутся на 2−3%, а к лету — на 7−8%.