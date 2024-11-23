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Эксперты рассказали, как изменятся цены на бензин с 1 декабря 2024 года

Снижения цен бензина россиянам ждать не стоит. Однако, скорее всего, в декабре возможна стабилизация розничной цены бензина на уровне 60 рублей. Об этом рассказала доцент кафедры институциональной экономики ГУУ Светлана Сазанова. При этом с января цены снова поднимутся на 2−3%, а к лету — на 7−8%.

Елена Рогачева
Автор Финансы Mail
Источник: legion-media.ru

Как отмечает научный сотрудник Центра стратегических исследований экономического факультета РУДН Александр Арский, динамика стоимости моторного топлива, в том числе и бензина в общем коррелирует с динамикой инфляции в стране.

Относительно аналогичного периода прошлого года в январе-сентябре 2024 года моторное топливо (в том числе и бензин) подорожало на 7,5%. Вслед за ростом производства растет и физический объем спроса на моторное топливо в России.

Кроме того, переработчики нефти — экспортеры моторного топлива, имеют возможность реализовывать нефтепродукты за рубежом, за валюту, которая подорожала в этом году вследствие ослабления рубля.

Безусловно, на рост цен бензина влияют факторы как со стороны спроса, так и со стороны предложения, как внешние, так и внутренние, объясняет Сазанова.

Почему цены на бензин растут?

Во-первых, выросла стоимость оборотных средств из-за повышения ключевой ставки (60−70% оборотных средств являются заемными, а ставки — плавающими).

Во-вторых, на олигополистическом рынке (на котором доминируют несколько крупных компаний) не выгодно снижать цену на неэластичном участке кривой спроса, поскольку роста продаж и выручки это все равно не даст.

«И наконец, долгосрочные ожидания роста цен порождают устойчивый “эффект храповика” — цены на бензин легко повышаются, но устойчивы к снижению», — объясняет Светлана Сазанова.

К тому же, российские производители всегда компенсируют потери на внешних рынках повышением цен на внутреннем.

Таким образом, cтоимость топлива может скорректироваться вниз, только в условиях укрепления рубля или повышения объемов производства моторного топлива переработчиками, заключил Александр Арский.

«Данная информация носит исключительно информационный (ознакомительный) характер и не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией».