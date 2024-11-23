Эксперт рассказала, как изменятся цены на электронику и бытовую технику с 1 декабря 2024 года

В декабре 2024 года рост цен на электронику и бытовую технику продолжится. В преддверии новогоднего сезона их стоимость может увеличиться на 5−20%. Об этом рассказала Катерина Волкова, преподаватель кафедры политэкономии и истории экономической науки, член совета молодых ученых РЭУ им. Г. В. Плеханова.