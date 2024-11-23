Эксперт рассказала, как изменятся цены на электронику и бытовую технику с 1 декабря 2024 года

В декабре 2024 года рост цен на электронику и бытовую технику продолжится. В преддверии новогоднего сезона их стоимость может увеличиться на 5−20%. Об этом рассказала Катерина Волкова, преподаватель кафедры политэкономии и истории экономической науки, член совета молодых ученых РЭУ им. Г. В. Плеханова.
«Причины инфляции в этом сегменте те же, что и для других товаров — санкции, нестабильность курса и усложнение логистических цепочек», — пояснила она.
В последнем квартале продавцы техники столкнулись с затовариванием складов из-за упавшего спроса на продукцию. Сейчас ставка банковского процента высокая, что заставляет компании сокращать закупки на заемные средства, а также влияет на конечную цену товаров.
Дорогой кредит, по словам экономиста, влияет и на потребительский рынок. «Значительная доля техники в России приобреталась в кредит, недоступность средств снизила спрос до 30%», — пояснила Волкова.
В ближайшее время, учитывая предновогодний ажиотаж и все перечисленные факторы, цены могут вырасти от 5 до 20% в зависимости от группы товаров.
«Скидки и акции могут предлагать отдельные продавцы, однако и здесь не стоит забывать, что предприниматели не будут работать себе в убыток», — отметила экономист.
«Данная информация носит исключительно информационный (ознакомительный) характер и не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией».