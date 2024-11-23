История одной свиньи. Как и когда в мире появились копилки

Интересно, что привычная нам форма копилки — в виде свинки — возникла случайно. В Англии для создания копилок использовали глину под названием «pygg», но к XVI веку это слово стало звучать как «pig» — свинья на английском, отчего гончарам показалось забавным создавать эти сосуды в форме поросенка. Удачная идея закрепилась в культуре, особенно в англоязычных странах, где до сих пор копилка называется «piggy bank».