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История одной свиньи. Как и когда в мире появились копилки

А вы знали, что копилки для монет существуют уже несколько тысячелетий?

Елена Гуринович
Автор Финансы Mail

Одна из древнейших копилок, обнаруженная в финикийском городе Утика на территории современного Туниса, датируется I тысячелетием до нашей эры. Эти керамические сосуды использовались для хранения монет и показывают, что привычка откладывать деньги зародилась задолго до появления банков и сейфов.

С тех пор копилки прочно вошли в быт многих культур. В Древнем Риме использовали керамические кувшины с узким горлышком для накопления мелочи, а в средневековой Германии использовали кружки с крышкой и прорезью.

Интересно, что привычная нам форма копилки — в виде свинки — возникла случайно. В Англии для создания копилок использовали глину под названием «pygg», но к XVI веку это слово стало звучать как «pig» — свинья на английском, отчего гончарам показалось забавным создавать эти сосуды в форме поросенка. Удачная идея закрепилась в культуре, особенно в англоязычных странах, где до сих пор копилка называется «piggy bank».