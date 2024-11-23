ГД обсудит зачисление на спецсчета иноагентов их доходов от акций и счетов

По словам Володина, иноагенты наносят вред своей стране и при этом собирают внутри РФ разные отчисления размером в «десятки миллионов». «Уехав из страны, [иноагент] тратит эти деньги за рубежом и при этом их еще и перечисляет Вооруженным силам Украины. Говорит об этом, подчеркивает, что они помощь оказывают другому государству, которое против нас воюет», — добавил Володин. По его словам, «надо ставить заслон и делать все для того, чтобы эти негодяи», так поступившие по отношению к своей стране, не получали доходов со стороны граждан России и не разрушали «государство, имея эти средства».