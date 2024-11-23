ГД обсудит зачисление на спецсчета иноагентов их доходов от акций и счетов

МОСКВА, 23 ноября. /ТАСС/. Депутаты Госдумы прорабатывают нормы о зачислении только на рублевые спецсчета доходов иноагентов, полученных от акций и счетов, а также от аренды и продажи движимого и недвижимого имущества. Соответствующие поправки обсуждаются в ходе подготовки ко второму чтению законопроекта о введении рублевых спецсчетов для выплат иноагентам за использование результатов интеллектуальной деятельности и брендов, сообщил спикер Госдумы Вячеслав Володин в интервью телеканалу «Россия-24».
«Что касается поправок, мы смотрим, как расширить эти нормы не только на творческую деятельность, но и доходы, полученные от движимого и недвижимого имущества, счетов, акций. Цель одна — защитить страну, защитить граждан от предателей, негодяев, которые средства собирают здесь, а направляют на разрушение России, находясь, как правило, за рубежом», — отметил Володин.
Речь идет о законопроекте, который был внесен на рассмотрение палаты группой депутатов во главе с Володиным ранее, в первом чтении он был принят 20 ноября. Так, закон «О контроле за деятельностью лиц, находящихся под иностранным влиянием» дополняется нормами о том, что иноагент обязан использовать специальный рублевый счет для получения причитающихся ему вознаграждений «в связи с отчуждением или использованием исключительного права на результат интеллектуальной деятельности или средство индивидуализации». Указывается, что спецсчет должен быть открыт в уполномоченном банке. Как ранее сообщал Володин, «распоряжаться денежными средствами со спецсчета иноагенты смогут только после отмены статуса иноагента».
По словам Володина, иноагенты наносят вред своей стране и при этом собирают внутри РФ разные отчисления размером в «десятки миллионов». «Уехав из страны, [иноагент] тратит эти деньги за рубежом и при этом их еще и перечисляет Вооруженным силам Украины. Говорит об этом, подчеркивает, что они помощь оказывают другому государству, которое против нас воюет», — добавил Володин. По его словам, «надо ставить заслон и делать все для того, чтобы эти негодяи», так поступившие по отношению к своей стране, не получали доходов со стороны граждан России и не разрушали «государство, имея эти средства».
«Наша страна действительно бережно относится и к политическим правам, и свободам, но в нынешней ситуации, когда речь идет о таких случаях, когда деньги получают в России, а потом их перечисляют на Украину, это просто недопустимо. Поэтому здесь закон абсолютно правильный», — подчеркнул Володин.