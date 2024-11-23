Эксперт рассказал, ждать ли ставки по ипотеке выше 30%

По словам эксперта, на рынке уже наблюдаются ставки выше 30%. Так, на начало ноября в Совкомбанке, например, наибольшая величина максимальной полной стоимости ипотечного кредита (ПСК) составляла почти 43,2%, в ВТБ — около 37,1%, а в Сбербанке — 31,3%.
При этом глобально такие высокие показатели не меняют общей картины. «Ставки по рыночной ипотеке давно находятся на запретительном уровне и мало кому доступны», — пояснил Михаил Гольдберг.
Вместе с тем, отметил он, кредиты все же продолжают выдаваться. Однако срок кредитования увеличивается, а суммы снижаются. Как правило, россияне за счет заемных средств покрывают небольшую разницу при улучшении жилищных условий после продажи имеющегося жилья, рассчитывая при этом на перспективу рефинансирования.
«В остальных случаях, если граждане не попадают под условия “Семейной ипотеки” и остальных льготных программ, то ожидать доступных ставок по рыночной ипотеке следует только при устойчивом снижении уровня инфляции, а следовательно и ключевой ставки Банка России», — заключил Михаил Гольдберг.
«Данная информация носит исключительно информационный (ознакомительный) характер и не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией».