Эксперт рассказал, ждать ли ставки по ипотеке выше 30%

В ноябре российские банки вновь поднимали ставке, в том числе по ипотечным кредитам. Так, банк ВТБ стал предлагать ипотеку под 29,5% годовых. О том, могут ли ставки превысить 30% и как это отразится на рынке недвижимости в России, рассказал Финансам Mail Михаил Гольдберг, руководитель Аналитического центра ДОМ.РФ.