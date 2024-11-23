Британский HSBC перестал принимать платежи из РФ на счета частных клиентов

«HSBC UK больше не будет обрабатывать платежи из России или Белоруссии. Это значит, что такие переводы могут быть отклонены, а средства возвращены отправителю. Если вам необходимо отправить средства в эти страны или получить оттуда перевод, вам необходимо будет воспользоваться альтернативными способами. Приносим извинения за любые возможные неудобства», — указывается на сайте банка.