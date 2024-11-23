Британский HSBC перестал принимать платежи из РФ на счета частных клиентов

ЛОНДОН, 23 ноября. /ТАСС/. Британский банк HSBC перестал принимать платежи из России и Белоруссии, осуществляемые на счета частных клиентов банка. Об этом говорится в сообщении, размещенном на сайте HSBC.
В прошлом году HSBC Group запретила всем корпоративным клиентам принимать переводы из России и Белоруссии в связи с режимом западных санкций, введенных западными странами после начала специальной военной операции ВС РФ на Украине.
«HSBC UK больше не будет обрабатывать платежи из России или Белоруссии. Это значит, что такие переводы могут быть отклонены, а средства возвращены отправителю. Если вам необходимо отправить средства в эти страны или получить оттуда перевод, вам необходимо будет воспользоваться альтернативными способами. Приносим извинения за любые возможные неудобства», — указывается на сайте банка.