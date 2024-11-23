Бразилия и РФ обсудят запуск прямых рейсов

«Есть вопросы, которые еще предстоит решить, но рассчитываем, в ближайшем будущем это будет включено в наше расписание», — сказал дипломат.
По его словам, Бразилия хотела бы принимать больше российских туристов. «Конечно, прямые рейсы облегчат это», — уверен посол.
Дипломат также подтвердил, что в 2024 году товарооборот между странами превысит $12 млрд. «Текущие показатели, текущие цифры выглядят хорошо, многообещающе. Поэтому я думаю, что мы сможем преодолеть эту отметку 12 миллиардов долларов», — отметил он.