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Бразилия и РФ обсудят запуск прямых рейсов

МОСКВА, 23 ноября. /ТАСС/. Россия и Бразилия обсудят в ближайшем будущем вопрос запуска прямых авиарейсов. Об этом заявил ТАСС посол Бразилии в Москве Родриго Баэна Соарес.

Источник: РИА "Новости"

«Есть вопросы, которые еще предстоит решить, но рассчитываем, в ближайшем будущем это будет включено в наше расписание», — сказал дипломат.

По его словам, Бразилия хотела бы принимать больше российских туристов. «Конечно, прямые рейсы облегчат это», — уверен посол.

Дипломат также подтвердил, что в 2024 году товарооборот между странами превысит $12 млрд. «Текущие показатели, текущие цифры выглядят хорошо, многообещающе. Поэтому я думаю, что мы сможем преодолеть эту отметку 12 миллиардов долларов», — отметил он.