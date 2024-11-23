Бразилия и РФ обсудят запуск прямых рейсов

Дипломат также подтвердил, что в 2024 году товарооборот между странами превысит $12 млрд. «Текущие показатели, текущие цифры выглядят хорошо, многообещающе. Поэтому я думаю, что мы сможем преодолеть эту отметку 12 миллиардов долларов», — отметил он.