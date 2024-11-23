Bloomberg: Европе грозит новый газовый кризис

Цены на газ в течение года выросли на 45%. Как отмечает агентство, эти темпы роста значительно ниже тех, что наблюдались в 2022 году, но этого все равно достаточно, чтобы «создать угрозу ухудшения инфляционного кризиса и усиления давления на и так борющуюся за выживание промышленность». «Это становится похожим на 2022 год, когда ЕС был готов покупать газ за любую цену», — заявил Арне Ломанн Расмуссен, ведущий аналитик в компании Global Risk Management.