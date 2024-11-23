Банки еще нескольких стран перестали обслуживать карты UnionPay Газпромбанка

В Казахстане, рассказал корреспондент ТАСС, вечером 22 ноября два банкомата в центре Астаны выдали уведомление, что операция по снятию наличных в тенге не может быть завершена, хотя днем в тот же день аппараты работали. 23 ноября в банкоматах также невозможно снять наличные, устройство возвращает карту, сообщая о том, что она не обслуживается. В нескольких магазинах в центре Астаны вечером 22 ноября по карте также не удалось оплатить покупки.