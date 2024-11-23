Банки еще нескольких стран перестали обслуживать карты UnionPay Газпромбанка

Так, в Германии при запросе на снятие наличных денег в банкоматах Sparkasse на экране появляется надпись «эта функция в настоящее время недоступна». Еще утром в пятницу эту операцию можно было провести. Обслуживание прекратил и Deutsche Bank.
В Казахстане, рассказал корреспондент ТАСС, вечером 22 ноября два банкомата в центре Астаны выдали уведомление, что операция по снятию наличных в тенге не может быть завершена, хотя днем в тот же день аппараты работали. 23 ноября в банкоматах также невозможно снять наличные, устройство возвращает карту, сообщая о том, что она не обслуживается. В нескольких магазинах в центре Астаны вечером 22 ноября по карте также не удалось оплатить покупки.
Карты UnionPay Газпромбанка также больше неактивны в Катаре. По словам корреспондента ТАСС, при попытке снять наличные или воспользоваться другими услугами в банкоматах крупнейших катарских банков на экранах появляются сообщения «Извините, мы не можем проверить статус карты/счета» и «Карта не авторизована».
Кроме того, банкоматы Вьетнама при попытке снять наличные возвращали карту с уведомлением о некорректной операции.
Ранее сообщалось, что карты UnionPay, выпущенные Газпромбанком, перестали работать в Таиланде, ОАЭ, Венгрии.
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