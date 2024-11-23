Аналитик рассказала, как новые факторы будут влиять на рубль

«Санкции США против отдельных участников финансового сектора РФ, объявленные в четверг, могут привести к временным проблемам с расчетами по внешнеторговым операциям, дисбалансам и волатильности на валютном рынке. В подобных условиях курс доллара в течение ближайшей недели может находиться в диапазоне 101−106 ₽/долл., юаня — 13,8−14,5 ₽», — прогнозирует она.