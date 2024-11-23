Аналитик рассказала, как новые факторы будут влиять на рубль

Официальный курс доллара США в пятницу был установлен на уровне около 102,6 ₽ (+2,6% за неделю), китайского юаня — 13,94 ₽ (+1,0%). При этом биржевой курс юаня в пятницу во второй половине дня, после формирования официальных котировок Банка России, преодолел отметку в 14 ₽, напомнила эксперт.
«Санкции США против отдельных участников финансового сектора РФ, объявленные в четверг, могут привести к временным проблемам с расчетами по внешнеторговым операциям, дисбалансам и волатильности на валютном рынке. В подобных условиях курс доллара в течение ближайшей недели может находиться в диапазоне 101−106 ₽/долл., юаня — 13,8−14,5 ₽», — прогнозирует она.
Эпизоды эскалации, как правило, сопровождаются ростом государственных расходов, в том числе на импорт, что создает дополнительное давление на национальную валюту и повышает инфляционные риски.
«При этом текущие данные по инфляции остаются неутешительными: рост цен остается высоким, а в продовольственном сегменте — ускоряется. Бизнес, согласно ноябрьскому опросу Банка России, в ближайшие месяцы планирует более активно повышать цены, ориентируясь на увеличение налоговой нагрузки с 1 января 2025 г., рост тарифов и МРОТ», — перечисляет аналитик.
При этом все больше предприятий сообщает о росте издержек. Согласно комментариям Банка России, основные причины увеличения издержек — рост зарплат, затрат на логистику и аренду, стоимости сырья, комиссий за денежные переводы за рубеж.
«В результате, если в ближайший месяц не произойдет существенного улучшения внешних или внутренних условий, повышение ключевой ставки до 23% в декабре становится все более вероятным», — резюмирует Наталья Ващелюк.
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