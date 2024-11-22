Заем по дружбе: можно ли безопасно взять кредит для другого человека

Ситуации, когда кто-то просит оформить на себя заем для другого человека, случаются не только из-за добросердечия и наивности заемщика, но и под воздействием уговоров и обмана, отметила эксперт.
«Сопереживание — хорошее качество, но в кредитовании его проявлять не стоит. Оформлять кредит на себя для кого-то нельзя категорически. В преобладающем большинстве случаев проситель не может оформить кредит, поскольку его финансовая репутация уже уничтожена многочисленными просрочками, судебными решениями о возврате долга, банкротством», — отметила Ольга Дайнеко.
Такой человек не привык платить по счетам, не вернет деньги и вам.
Еще хуже, если такая просьба — умысел на совершение мошеннических действий. Например, такие предложения могут поступать от лжеинвесторов, убеждающих взять кредит для очень прибыльного инвестирования.
Во всех случаях денежными средствами воспользуется кто-то другой, а возвращать долг банку или МФО придется тому, кто указан в кредитном договоре. Даже если в начале друг или родственник компенсирует ежемесячные платежи по кредиту, это совсем не гарантия соблюдения платежной дисциплины в дальнейшем.
Последствия просрочек не заставят себя ждать:
- задолженность будет расти, обрастая повышенными процентами, штрафами и неустойкой;
- гарантировано общение со службой взыскания банка/коллекторским агентством;
- если «общение» со службами взыскания кредитора не принесет плодов, последует принудительное взыскание долга по судебному приказу или решению суда. Это, пожалуй, самый негативный сценарий развития событий. Исполнять судебное решение будет ФССП России. Долг будет взыскиваться в рамках исполнительного производства, а у приставов больше полномочий, чем у коллекторов. В результате которого можно лишиться поступлений и накоплений с личных счетов/карт, на имущество наложен арест или запрет на регистрационные действия вплоть до его принудительной реализации для погашения долга, судебных издержек и исполнительского сбора за работу судебных приставов. Также может быть ограничен выезд за границу России, применено ограничение на управление транспортным средством и ряд других мер.
- испорченная кредитная история.
Если, к сожалению, подобная ситуация произошла, нужно уплачивать положенные ежемесячные платежи по кредиту в срок, добавила специалист.
В сложной финансовой ситуации объяснения о том, что деньги были взяты для друга не помогут. Потребуется урегулировать задолженность самостоятельно (оформить реструктуризацию или рефинансирование, обратиться с просьбой о предоставлении льготного периода-кредитных каникул).
С истинным должником ситуация сложнее: нужно договариваться с ним о возврате средств и оформить его обязательства документально (оформить договор займа). И, конечно, лучше это делать это до передачи денег.
Доказать наличие заемных обязательств можно с помощью:
— Договора займа (по закону достаточно простой письменной формы для займов свыше 10 000 рублей). В текст договора продублируйте значимые условия из своего кредитного договора с указанием суммы займа, сроков возвращения и ответственностью за невозврат;
— Долговой расписки с подробными данными сторон, реквизитов договора займа. В расписке также должна быть указана дата передачи средств, срок/периодичность их возврата, данные о платежном документе о переводе средств (либо упоминание о передаче наличных денежных средств), дополнительные условия, следующие из кредитного договора (поскольку оформлен кредит).
Если договор подтверждает само наличие займа, то расписка-подтверждает передачу денег по договору. Договор лучше заключать вместе с распиской и не ограничиваться только одним документом, поскольку договор займа считается заключенным после передачи денег, а не с момента его подписания.
Если заемные средства передаются только по одному документу:
-только по договору: в тексте договора необходимо указать, что денежные средства переданы в момент заключения договора без дополнительного документа (расписки). В этом случае сам договор подтверждает факт передачи денежных средств;
— только по расписке-такой вариант также возможен. Однако в этом случае в расписке необходимо максимально подробно изложить все данные и условия: указываются сведения о заимодавце и заемщике, сумме займа с указанием, что денежные средства передаются взаем и заемщик обязан их возвратить в определенный срок с уплатой процентов, иные значимые условия (например, штрафные санкции за невозврат).
В отсутствие документальных доказательств о наличии заемных обязательств вернуть переданные деньги проблематично. В судебном порядке взыскать долг нередко удается только как неосновательное обогащение, а это значит, что проценты, уплаченные по кредитному договору, возместить не удастся.
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