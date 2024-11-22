Заем по дружбе: можно ли безопасно взять кредит для другого человека

Историй с оплатой чужих долгов не мало. Почти каждый из нас слышал от знакомых о том, как родственники просили оформить кредит или займ на себя и вплоть до криминальных историй с принуждением работников к кредитованию своим работодателем. Ольга Дайнеко, эксперт проекта НИФИ Минфина России «Моифинансы.рф», рассказала Финансам Mail о том, какие последствия могут быть в разных случаях «записывания» чужого долга на свой счет.