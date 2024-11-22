ВТБ раскрыл три мошеннические схемы на «черную пятницу»

«Помните основное правило: использовать официальные сайты и не переходить по странным ссылкам, которые получаете даже от знакомых в мессенджерах. Если вы уже ввели свои данные, срочно свяжитесь с банком, чтобы блокировать свои карты и счета. Со своей стороны, ВТБ осуществляет контроль подозрительных операций клиента, а также следит за подобными ресурсами, пресекая их деятельность как можно раньше», — отметил старший вице-президент ВТБ, руководитель департамента цифрового бизнеса Никита Чугунов.