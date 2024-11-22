ВТБ раскрыл три мошеннические схемы на «черную пятницу»

МОСКВА, 22 ноября. /ТАСС/. ВТБ выявил три мошеннические схемы, связанные с началом сезона распродаж и предстоящей «черной пятницей». Об этом сообщили в пресс-службе кредитной организации.
По данным ВТБ, первая мошенническая схема заключается в том, что злоумышленники создают поддельные сайты магазинов, которые внешне идентичны известным брендам, и предлагают товары с большими скидками. Главная цель — украсть данные банковских карт или собрать оплату за несуществующие товары.
Вторая схема аферистов — рассылка фальшивых рекламных предложений и ложных ссылок на предзаказ товаров со скидкой для получения доступа к банковским картам и счетам клиентов. «После оплаты такие товары либо не доставляются, либо оказываются поддельными», — отметили в ВТБ.
По третьей схеме мошенники размещают объявления о суперскидках в мессенджерах, включая закрытые чаты. Переходя по ссылке, пользователи скачивают вредоносный АРК-файл, замаскированный под приложение для получения промокодов или скидок. «После его установки мошенники получают доступ к паролям, одноразовым кодам и другой конфиденциальной информации, и могут управлять банковскими счетами без ведома жертвы», — подчеркнули в кредитной организации.
«Помните основное правило: использовать официальные сайты и не переходить по странным ссылкам, которые получаете даже от знакомых в мессенджерах. Если вы уже ввели свои данные, срочно свяжитесь с банком, чтобы блокировать свои карты и счета. Со своей стороны, ВТБ осуществляет контроль подозрительных операций клиента, а также следит за подобными ресурсами, пресекая их деятельность как можно раньше», — отметил старший вице-президент ВТБ, руководитель департамента цифрового бизнеса Никита Чугунов.