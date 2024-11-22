В Петербурге имущество экс-чиновника на 60 млн рублей обратили в доход РФ

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 22 ноября. /ТАСС/. Суд обратил в доход государства имущество бывшего сотрудника Госстройнадзора Санкт-Петербурга и членов его семьи стоимостью более 60 млн рублей. Экс-чиновник не смог подтвердить законность доходов, сообщили в пресс-службе прокуратуры города.
«В ходе надзорных мероприятий было установлено не соответствие расходов бывшего работника Госстройнадзора Санкт-Петербурга Юрия Бакуменко и членов его семьи полученным доходам. В период с 2005 по 2020 год Бакуменко и члены его семьи приобрели две квартиры, земельный участок, а также автомобиль Porsche Cayenne общей стоимостью более 60 млн рублей. При этом сведений о законности источников, за счет которых приобреталось имущество, не имеется», — говорится в сообщении.
Суд удовлетворил иск прокурора города Виктора Мельника и вынес решение об изъятии указанного имущества в доход Российской Федерации.
В октябре 2023 года суд приговорил Бакуменко ко штрафу в размере 2 млн рублей за получение взятки в 650 тыс. рублей и злоупотребление должностными полномочиями.