В Петербурге имущество экс-чиновника на 60 млн рублей обратили в доход РФ

«В ходе надзорных мероприятий было установлено не соответствие расходов бывшего работника Госстройнадзора Санкт-Петербурга Юрия Бакуменко и членов его семьи полученным доходам. В период с 2005 по 2020 год Бакуменко и члены его семьи приобрели две квартиры, земельный участок, а также автомобиль Porsche Cayenne общей стоимостью более 60 млн рублей. При этом сведений о законности источников, за счет которых приобреталось имущество, не имеется», — говорится в сообщении.