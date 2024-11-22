В Минстрое призвали не называть застройщиков обнаглевшими

«Цена квадратного метра сегодня формируется не хотелками застройщиков, а затратами себестоимости, инвестиционной себестоимости и маржинальности. Банки знают каждого застройщика, мы знаем каждую маржинальность. По стране она не превышает 15−17% по итогу. А там, где она меньше, банк просто не финансирует начало таких проектов», — объяснил замглавы Минстроя.