В Минстрое призвали не называть застройщиков обнаглевшими

Ранее глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков заявил РИА Новости, что российские застройщики совсем обнаглели, взвинтив цены на жилье в два раза относительно того, что было несколько лет назад.
Как заявил Стасишин в пятницу на заседании в РСПП, текущая ситуация не позволяет делать выводы о том, что застройщики имеют сверхприбыли и сверхдоходы. Он назвал опасным публично посылать сигналы об «обнаглевших застройщиках» и связывать с этим ожидания по снижению цены квадратного метра.
«Цена квадратного метра сегодня формируется не хотелками застройщиков, а затратами себестоимости, инвестиционной себестоимости и маржинальности. Банки знают каждого застройщика, мы знаем каждую маржинальность. По стране она не превышает 15−17% по итогу. А там, где она меньше, банк просто не финансирует начало таких проектов», — объяснил замглавы Минстроя.