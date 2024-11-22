Ричмонд
Новости
Экономика
Курсы
Все проекты
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Минстрое призвали не называть застройщиков обнаглевшими

МОСКВА, 22 ноя — РИА Недвижимость. Замглавы Минстроя Никита Стасишин призвал не называть российских застройщиков обнаглевшими, так как девелоперы не получают сверхприбыли.

Источник: РИА "Новости"

Ранее глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков заявил РИА Новости, что российские застройщики совсем обнаглели, взвинтив цены на жилье в два раза относительно того, что было несколько лет назад.

Как заявил Стасишин в пятницу на заседании в РСПП, текущая ситуация не позволяет делать выводы о том, что застройщики имеют сверхприбыли и сверхдоходы. Он назвал опасным публично посылать сигналы об «обнаглевших застройщиках» и связывать с этим ожидания по снижению цены квадратного метра.

«Цена квадратного метра сегодня формируется не хотелками застройщиков, а затратами себестоимости, инвестиционной себестоимости и маржинальности. Банки знают каждого застройщика, мы знаем каждую маржинальность. По стране она не превышает 15−17% по итогу. А там, где она меньше, банк просто не финансирует начало таких проектов», — объяснил замглавы Минстроя.