Депутат заступился за россиян, которые ходят в кинотеатры со своей едой

«В свете недавних событий в Калининграде, связанных с запретом Роспотребнадзором на пронос своей еды в кинотеатр, стоит обратиться к традиционным ценностям и их роли в этом вопросе. Кинотеатры всегда были местом, где люди могли насладиться искусством кинематографа, отдохнуть от повседневной суеты и провести время в кругу друзей или семьи. В связи с этим традиция приносить с собой угощения на просмотр фильмов может считаться частью культурного опыта», — уточнил Михаил Иванов.