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В более 10 городах РФ проезд в транспорте можно будет оплатить по геолокации

МОСКВА, 22 ноября. /ТАСС/. Оплата проезда в городском наземном транспорте по геолокации к концу 2024 года будет работать в более 10 городах России. Об этом сообщил ТАСС заместитель гендиректора компании-разработчика «Датапакс» Роман Спиридонов на полях международного форума «Транспорт России».

Источник: РИА "Новости"

«Если мы говорим про наше решение для наземного городского пассажирского транспорта, то сейчас оно работает в Тверской области, Ярославской области, Удмуртии, пилотируется в Московской области, только что запустилось в Казани и месяц назад в Нижегородской области. Готовится к запуску еще в нескольких регионах, в том числе в Петербурге», — сказал он.

Кроме того, в Казани, Калининграде и Нижнем Новгороде оплата по геолокации тестируется в пригородных электропоездах.

ООО «Датапакс» — российский разработчик и оператор информационно-технологических решений для общественного транспорта. Ключевые продукты компании — цифровая платформа управления общественным транспортом, мобильное приложение пассажира, мобильное приложение контролера, система безбарьерной оплаты проезда на основе геолокации, новый вид пассажирских перевозок «Транспорт по запросу». Под управлением сервисов компании работает примерно четверть всего общественного транспорта страны.

ТАСС выступает информационным партнером XVIII Международного форума и выставки «Транспорт России».