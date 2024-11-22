В более 10 городах РФ проезд в транспорте можно будет оплатить по геолокации

«Если мы говорим про наше решение для наземного городского пассажирского транспорта, то сейчас оно работает в Тверской области, Ярославской области, Удмуртии, пилотируется в Московской области, только что запустилось в Казани и месяц назад в Нижегородской области. Готовится к запуску еще в нескольких регионах, в том числе в Петербурге», — сказал он.