Стоимость биткойна превысила $99 тыс

Повышенное внимание инвесторов к криптовалюте вызывает и то, что в периоды геополитических кризисов Bitcoin и стейблкоины часто рассматриваются как потенциальный «защитный» актив. Инвесторы часто ищут способы диверсификации и защиты от нестабильности на традиционных рынках. При этом коррекция в криптовалюте неизбежна.