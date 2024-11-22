Россияне рассказали, сколько потратят на подарки ко Дню матери

Опрос показал, что 45% респондентов потратят на подарки ко Дню матери от 1000 до 3000 рублей, 33% — до 1000 рублей, 12% — от 3000 до 5000 рублей, 5% запланировали траты от 5000 до 7000 рублей, 3% — от 7000 до 10 000 рублей, а 2% собираются потратить более 10 000 рублей. В течение года 62% россиян выделяют на подарки для своих матерей от 1 до 10 тысяч рублей, 21% — от 10 до 20 тысяч, а 17% расходуют более 20 тысяч рублей.