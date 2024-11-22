Россияне рассказали, сколько потратят на подарки ко Дню матери

Более половины россиян — 53% — намерены поздравить своих матерей с Днем матери, который отмечается 24 ноября. В числе популярных подарков, помимо традиционных букетов и кондитерских изделий, находятся косметические средства, подарочные сертификаты и устройства для красоты.
Опрос показал, что 45% респондентов потратят на подарки ко Дню матери от 1000 до 3000 рублей, 33% — до 1000 рублей, 12% — от 3000 до 5000 рублей, 5% запланировали траты от 5000 до 7000 рублей, 3% — от 7000 до 10 000 рублей, а 2% собираются потратить более 10 000 рублей. В течение года 62% россиян выделяют на подарки для своих матерей от 1 до 10 тысяч рублей, 21% — от 10 до 20 тысяч, а 17% расходуют более 20 тысяч рублей.
Так, 49% опрошенных собираются дарить цветочные композиции, 29% — сладости, 21% — товары из сферы красоты, 15% выберут подарочные карты, 10% предпочитают технику, а 7% остановятся на украшениях.
По информации от Flowwow, покупая цветы, россияне чаще всего выбирают монобукеты и уникальные флористические композиции. В ноябре спрос на такие цветы вырос в среднем на 50% по сравнению с тем же временем в прошлом году. Среди сладких подарков особенно популярны бенто-торты и клубника в шоколаде, их востребованность увеличилась на 65% и 110% соответственно по сравнению с прошлым годом.
При выборе техники для мам россияне отдают предпочтение устройствам, связанным с поддержанием здоровья и красоты. Согласно данным «Золотого Яблока», за две недели, предшествующие Дню матери, ежедневные продажи массажеров увеличиваются на 37%, аппаратов для косметологии — на 33%, устройств для ухода за волосами и полостью рта — на 25%, а приборов для маникюра и педикюра — на 17%.
Согласно исследованию, 58% респондентов планируют поздравить своих матерей лично, так как живут с ними в одном городе, 22% ограничатся устным поздравлением, 10% собираются воспользоваться услугой доставки подарка, 6% отправят текстовое поздравление, а 4% намерены приехать из другого города, чтобы поздравить лично. Кроме того, 42% опрошенных дарят подарки своим матерям несколько раз в полугодие, 31% — несколько раз в год, и 27% делают это несколько раз в месяц.
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