РФ планирует представить секретариату ОПЕК энергостратегию страны до 2050 года

МОСКВА, 22 ноября. /ТАСС/. Вице-премьер РФ Александр Новак на встрече с генеральным секретарем ОПЕК Хайсамом аль-Гайсом представит новую энергостратегию страны до 2050 года, а также озвучит планы России в ТЭК в долгосрочной перспективе.
«Сегодня мы по традиции заслушаем оценки ситуации на мировом нефтяном рынке в срочной перспективе. Представим вам основные положения обновленной энергетической стратегии России до 2050 года», — сказал вице-премьер в ходе энергодиалога с ОПЕК.
По его словам, достижение общей задачи по обеспечению бесперебойного сбалансированного функционирования рынка нефти сейчас особенно важно в условиях экономических вызовов.